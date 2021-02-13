▲新春新氣象金牛轉好運，新北市藝文中心好禮「犇」向您。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新春期間不怕無處去，新北市藝文中心及美麗永安藝文中心不只有藝文展覽，更推出新春特別抽獎活動。新北市政府文化局自即日起至3月1日止，接連兩館新春活動「牛轉好運來～搖獎抽好禮」及「犇向新春新氣象・新年活動」開跑囉！

文化局表示，春節期間好展不間斷，新北藝文中心三個展覽室由三種不同的藝術類別所呈現。第一展覽室「工藝之華−新北市臺灣工藝之家聯展2月15日至3月16日」集結新北市共14位「臺灣工藝之家」豐富呈現每位工藝師的精彩創作；第二展覽室「靜謐・繁美−陳幸春創作個展1月29日至2月21日」感受四季捲起的微風、光影及紋理的變化、樹與樹之間彷如歌唱的空氣顫動。

第三展覽室「安住的移動−當代藝術展1月30日至2月21日」參展的七位藝術家以錄像、裝置、聲音、攝影等新媒體藝術創作，交織出當代文化語境下「安然居住」、「家屋流動」的思維與形貌。美麗永安藝文中心春節期間展出「繪本房子-陳璐茜繪本．創作師資培訓班第27期創作聯展1月20日至2月17日」，齊聚20名創作者，以畫作故事砌起一間間小屋，讓觀者徜徉在繪畫創作裡。

「牛轉好運來~搖獎抽好禮」即日起至2月26日（2月11、12日休館）在美麗永安藝文中心；「犇向新春新氣象·新年活動」於2月15日至3月1日在新北藝文中心，歡迎民眾共同參與，更多訊息請上美麗永安藝文中心及新北市藝文中心臉書查詢，美麗永安藝文中心電話：02-2929-8830、新北藝文中心電話：02-225-34417分機122。

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