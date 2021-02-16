田徑場逆向跑遭嗆：沒水準！他爆氣回嘴「三字經」挨告結局曝

▲王姓男子因與多數人跑步方向相反遭嗆沒水準，不料他反嗆對方三字經後竟挨告，遭罰2千元。（圖／翻攝自pakutaso）

記者徐愷昕／基隆報導

王姓男子一日晚間至基隆市立田徑場運動時，為了訓練特意以順時鐘方向跑操場（與大家習慣相反），期間不慎與童姓跑友發生碰撞，還遭對方嗆聲「沒水準」。王男不滿挨罵，氣憤回嗆三字經，不料卻遭童男提告；基隆地院審結依公然侮辱罪判罰王男2000元，得易服勞役2日。

王男2020年2月5日晚間8點半在基隆市立田徑場運動時，沿第一跑道以「順時針」方向進行跑步訓練（與多數人習慣相反），途中因此與逆時針跑步的童姓男子發生碰撞，2人第二度相會時，童男便大喊，「有一個沒水準的人逆向跑步，大家小心」，王男不予理會，但第三度碰頭時，童男又再次出言大聲提醒，王男不甘受辱，當場爆氣回罵2次「X你娘」，因此遭童男提告。

基隆地院審理時認為，王男在公共場所辱罵童男髒話，使他感到難堪，行為實在不應該；但考量發生時間在晚上，田徑場內僅有數盞燈具照明，視線並非良好，且王男是在童男身後邊跑邊罵，現場顯然沒有認識童男的人在場，可見他所受的名譽損害還算輕微，審結依公然侮辱罪判王男罰金2000元，得易服勞役2日，另予以緩刑2年機會。

法官也藉此指出，王男順時針跑步其實沒有違反任何法規，就算他與多數人運動方向不同，也不代表他的生活、文化、教育、知識水準低落，故童男以「有一個沒水準的人逆向跑步」指謫王男，其實也有侵害王男名譽，所以在兼衡一切情狀後，才會再給予易服勞役的折算選項。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►碩士男載女同學遊鯉魚潭...半路停車揉胸！她遲3hrs返家崩潰報警

►撿屍前科運將再犯案！車停涵洞爬進後座「狂吻女客」6mins

►舞小姐被帶出場慶生！醒來驚見塑身褲破大洞 淚崩：生日禮物？