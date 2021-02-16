電話威脅白宮「我要殺拜登」！他恐嚇斬首滅特勤局　下場曝光

▲美國白宮 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國北卡羅萊納州一名27歲男子今年多次致電白宮威脅殺害總統拜登及特勤局探員，飆罵「我要殺了總統，我要滅了特勤局」、「把你們的頭都砍下來」等語句，在2月5日遭到逮捕，現正關押在監獄中。

紐約郵報報導，27歲男子里夫斯（David Kyle Reeves）在今年1月下旬至2月初多次進行電話威脅，依據法庭文件，他1月28日這天對著白宮總機接線人員怒吼「我要把你們都殺了」、「去XX的白宮」、「我要把你們的頭砍下來」，引發安全疑慮。

JUST IN: A Gaston County man is charged with threatening to kill President Joe Biden. David Kyle Reeves, 27, made his... 由 Gaston County Scanner Radio 發佈於 2021年2月11日 星期四

特勤局數日後派員致電接觸里夫斯，但他只說這是在行使言論自由權，堅持沒有做錯事情。但才過了幾分鐘，里夫斯回電再度透露出殺人意圖，直言只要擁有車、槍、進入白宮安全許可就會出手。聯邦檢察官指出，里夫斯後來又打電話到白宮，對著總機人員怒吼「我要殺了所有人，因為我做得到」、「我要殺總統，滅了特勤局，因為這個星球是我的」。

現已知里夫斯擁有多項前科，包括家暴、恐怖威脅等，已於2月5日遭到逮捕，目前關押在梅克倫堡郡立監獄，一旦威脅總統罪名成立，將面臨最高5年刑期及25萬美元（約新台幣700萬元）罰款。

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