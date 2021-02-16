　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

譴責北京「人質外交」！58國發表聯合宣言：拒以外國人當談判籌碼

▲▼孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大2018年應美方要求逮捕華為財務長孟晚舟後，中國逮捕了2名加拿大公民，加拿大譴責北京的「人質外交」，中國當局則堅稱兩者沒有關聯。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

加拿大今天發起一項全球58國參與的倡議行動，以遏阻部分國家任意拘留外國公民當成外交談判籌碼的行為。加拿大和美國表示，中國和其他國家都在使用這種手段。

路透社報導，全球58國的外交部長聯合簽署宣言，譴責任意拘留他國公民的國家，這項宣言沒有約束性。加拿大外長賈諾（Marc Garneau）指出，任意拘禁是令人無法接受的行為。

賈諾說：「把人從他們家人身邊帶走，當成談判籌碼，非但不合法，也不道德。」

其他簽署國還包括日本、英國、澳洲，以及歐洲聯盟（EU）27個成員國幾乎所有成員。

賈諾表示，這項宣言未針對任何國家。他還說，宣言的目的在對拘留外國公民以及企圖這麼做的國家施以更多的外交壓力。

然而，一名加拿大官員表示，中國、伊朗、俄羅斯和北韓拘禁他國公民引發關切，促成這項倡議行動。

在這項宣言正式發表前，中國官媒環球時報引述未具名專家表示，這項行動是侵略和惡意攻擊，目的在對中國挑釁。

加拿大2018年應美方要求逮捕華為財務長孟晚舟後，中國逮捕了2名加拿大公民，雙方關係從此陷入緊張。加拿大譴責北京這種它所謂的「人質外交」，中國當局則堅稱兩者沒有關聯。

美國也是宣言簽署國之一，美國國務院上週呼籲北京釋放這兩名加拿大公民，並批評中國「以脅迫為政治工具」。

要求匿名的加拿大官員表示，這項宣言可能有助對北京當局施壓。

「我們希望讓他們覺得有點不舒服，我們希望他們知道有不少國家認為這是令人無法接受的行徑，期盼假以時日能促成行為的改變。

聽Podcast掌握國際局勢

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
莫彩曦來台定居！　申請「就業金卡」移民署准了
小嫻痛揭「民宿被破壞」！血染床單　衛生棉黏牆上
狂違停講不聽！鄰居照三餐檢舉「逼出奧步」　網揪弱點笑了
明天搶喝1元美式、買1送1！　超商「開工優惠」一次看
她身材比當媽前還辣！　跟15歲女兒合照簡直姊妹

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍駐伊拉克基地附近遇襲　3火箭彈接連炸！釀大火1死6傷

川普無罪脫身...裴洛西：比照911恐攻成立委員會調查「國會暴動」

世衛授權AZ疫苗緊急使用　COVAX啟動首波配送

快訊／太平洋國家萬那杜外海規模6.2地震　深度10公里

封城買不了毒品　大馬毒蟲竟自種大麻樹！警憂：多數仍未落網

譴責北京「人質外交」！58國發表聯合宣言：拒以外國人當談判籌碼

8歲小妹「告白女同學」！媽媽1句話霸氣力挺　卻害她慘遭退學

神童！6歲考到5張AI證照「全球最年輕工程師」　金氏紀錄也認證

韓國歐巴那裡「長不大」！他困擾遭歧視...曝想「自宮」當女人

拿封箱膠帶「自纏頭部」詭異窒息　少年電玩成癮！疑模仿橋段致死

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

滾動！8kg胖橘貓不爽就「變成球」快速翻3圈後裝沒事...媽笑到岔氣

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

過年走春一位難求！2遊客爆口角　男人肉占位遭勸反嗆：你法律系？

美軍駐伊拉克基地附近遇襲　3火箭彈接連炸！釀大火1死6傷

川普無罪脫身...裴洛西：比照911恐攻成立委員會調查「國會暴動」

世衛授權AZ疫苗緊急使用　COVAX啟動首波配送

快訊／太平洋國家萬那杜外海規模6.2地震　深度10公里

封城買不了毒品　大馬毒蟲竟自種大麻樹！警憂：多數仍未落網

譴責北京「人質外交」！58國發表聯合宣言：拒以外國人當談判籌碼

8歲小妹「告白女同學」！媽媽1句話霸氣力挺　卻害她慘遭退學

神童！6歲考到5張AI證照「全球最年輕工程師」　金氏紀錄也認證

韓國歐巴那裡「長不大」！他困擾遭歧視...曝想「自宮」當女人

拿封箱膠帶「自纏頭部」詭異窒息　少年電玩成癮！疑模仿橋段致死

南韓向FIBA提議亞洲盃資格賽延到6月份　能趕上8月會內賽

大學學測成績2/24上午9時公布　個人申請3月報名

習近平：排除貧困地區的小康　就沒有建成小康社會

美軍駐伊拉克基地附近遇襲　3火箭彈接連炸！釀大火1死6傷

反壟斷盯上網約車！陸交通部：別以為大了就不能倒

黃心華：民進黨政治人物罹患「政治近視」　只求當下打臉對手

吳宗憲「內湖一條街買10戶」！　付3億現金買豪宅…超狂買房法曝光

又是生日選號！中年夫婦回娘家幸運刮中百萬大獎

YouTuber百萬網紅莫彩曦來台定居！　申請「就業金卡」移民署准了

搶贏大都會！　洋基1年400萬美元簽下強力牛棚威爾森

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

麥當勞冰淇淋機內部曝光！18萬網看傻

染新冠恐現無精症　研究：重症者風險高

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

日本古代女性不愛穿內褲！風一吹就「看光光」

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

金正恩爆炸了！「怒到臉紅拍桌」罕見畫面曝

南韓百年內超血腥鎮壓！她不敢吃魚原因曝

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

海中衝出野豬攻擊　釣客徒手擊斃

野猴闖民宅偷走女嬰　「轉身就丟河中」釀死

日本福島又震了　晚間規模5.3地震

承諾公平對待台灣　伊衛拉成WTO首位女秘書長

噁男爬天花板偷窺　下秒摔進更衣室

舅舅遺骨慘做成「人體吉他」！他解釋：是致敬

更多熱門

相關新聞

想見拜登！2人攜上膛槍枝衝白宮

想見拜登！2人攜上膛槍枝衝白宮

美國13日一對可疑男女駕車現身白宮外的安全檢查站，女子宣稱要見總統拜登，手中有封信要轉交給拜登，但就在交談過程中，2人透露攜帶武器，且執法人員也發現嫌疑人車內擺放一把已上膛的槍枝，雙雙被逮捕。

拜登首場G7峰會　白宮：聚焦聯合抗中

拜登首場G7峰會　白宮：聚焦聯合抗中

CNN點出川普脫身原因：共和黨沒膽定罪他

CNN點出川普脫身原因：共和黨沒膽定罪他

共和黨痛罵川普「混蛋」！坦承2024不用選了

共和黨痛罵川普「混蛋」！坦承2024不用選了

美78歲婦打完輝瑞疫苗　坐一旁「觀察區」突死亡！

美78歲婦打完輝瑞疫苗　坐一旁「觀察區」突死亡！

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

愛莉莎莎低頭道歉…曖昧男網紅「約泡」力挺

AV女優罵髒話爆紅　悲慘身世曝：只有上床感覺活著

拍床戲褲襠凸一塊！3男星錄影疑起「生理反應」

西濱遇「賓士房子」　網：閃遠點

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

六月買房滾錢「10年狂賺3800萬」

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

臨停擋入口！遭BMW「神級倒車」封印　車主歉：你厲害

少婦午休躲廁所跟老闆啪啪啪　綠帽夫崩潰

兒子在日本6年未返台　罹癌婦最後心願落空

麥當勞冰淇淋機內部曝光！18萬網看傻

更多

最夯影音

更多
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住
輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面