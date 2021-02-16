川普無罪脫身...裴洛西：比照911恐攻成立委員會調查「國會暴動」

▲美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國前總統川普因涉嫌煽動川粉闖入國會引發暴動，遭到民主黨指控並發起彈劾，參議院13日表決該彈劾案，贊成57票比上反對43票，由於贊成票並未超過三分之二，因此也讓川普順利無罪脫身。不過面對這樣的結果，民主黨籍的眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）15日隨即就宣布，國會將會設立如同911恐攻的外部獨立審查委員會，來繼續徹查川粉暴動事件。

根據CNN報導，參議院13日表決川普彈劾案，因贊成票未達三分之二的標準而失敗，最終裁定川普無罪。面對川普的二度脫身，眾議院長裴洛西發信給所有民主黨籍的眾議員表示，將會成立一個如同調查911事件的獨立委員會，以調查1月6日的國會暴動事件。

事實上，裴洛西早前就曾經呼籲，應該要成立一個這樣的委員會調查此次事件。外部獨立的委員會必須由兩院通過，並經由總統簽屬單獨的法規後，依據該法規才可成立。

不僅如此，裴洛西還找來已經退休的陸軍將軍奧諾內（Russel Honoré）帶領國會的「安全基礎設施審查」。裴洛西說，奧諾內正在持續評估國會的安全需求，並與司法委員會合作，提出建議，以避免類似事件再次重演，「我們必須了解事件發生的真相」。

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