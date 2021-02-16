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全球軍事衝突風險台灣最高！慕尼黑安全會議主席警告「台海危機」

▲▼共機空警500機。（圖／國防部提供）

▲近來中共不斷派遣軍機擾台，圖為共機空警500機。（圖／國防部提供）

文／中央社

全球最重要的安全論壇慕尼黑安全會議將在19日揭幕，會議主席伊辛格警告，目前最有可能發生軍事衝突的地方在台灣，他呼籲歐美在中國問題上加強協調。

慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）5日接受「德國第一電視台」（ARD）每日新聞（Tagesschau）網站訪問時表示，歐洲不能以為世界另一角落發生的事與己無關，例如北韓無疑是核武國家，能發射逾4000公里射程的導彈，不過，當今全球政治軍事衝突風險最高的地方在台灣。

伊辛格警告，只要台灣與中國的衝突加劇，美國為協防台灣，派遣航空母艦前往南海，導致中國鼓勵俄羅斯出兵阻止美軍前進東亞，歐洲一下子就會被捲進去。

因此，伊辛格呼籲歐洲多關注亞洲的安全問題，促使南海各方節制。他強調，在中國問題上加強協調是當前大西洋兩岸的重要任務。

每年2月舉行的慕尼黑安全會議是全球國防和安全領域年度最重要的活動，今年由於疫情改採視訊方式舉行，美國新任總統拜登（Joe Biden）19日將在會上針對美歐關係發表演說，這也是會議史上美國現任總統首度出席。

歐美關係在美國前總統川普任內嚴重惡化，拜登上任前已表達與歐洲盟邦重修舊好和合作以因應中國挑戰的意願，拜登的演說在歐洲政壇因此備受矚目。

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