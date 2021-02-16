國民黨如何拉攏年輕世代？　呂謦煒：跳出民族國家的框架

▲國民黨政策專員呂謦煒。（圖／翻攝臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨接連在2016、2020總統大選中落敗，黨內改革的聲音不斷。究竟如何爭取青年支持度，國民黨政策專員呂謦煒認為，國民黨全名是「中國國民黨」，應跳出民族國家的框架，嘗試以在台灣的中華民國為主體，建立台灣人的雙重認同。

呂謦煒指出，國民黨面臨最大的挑戰，在於現在接受教育的新世代，多數人對國家的理解，已經與國民黨一大部分人的觀點有所差異。

呂謦煒說，國民黨全名是「中國國民黨」，畢竟是建立中華民國的政黨，中華民國又是從1912年以來從大陸到台灣延續至今，對國民黨許多人來說，中華民國就是中國；但是，現在許多年輕人已經認為台灣是一個主權獨立的國家，甚至在台灣與中國大陸實質不相統屬的情況下，也很難說服民眾台灣與大陸是同一個國家。

呂謦煒認為，在國家認同上如何理清思緒，既不讓既有支持者寒心，同時又能說服年輕新世代的支持，是首要挑戰；若能夠跳出民族國家的框架，嘗試以在台灣的中華民國為主體，建立台灣人的雙重認同，並能夠解釋現狀而不遭懷疑，對於國民黨來說，或許是應該把握的論述作業。

此外，國民黨在黨內改革上，呂謦煒表示，建立一個公開公平公正，且免於人走茶涼的人才培育體系是重要的，對於青年來說，重要的是爭取機會，發揮所長，良性競爭，而不是誰是某某人的誰，誰的靠山或背景是誰。

呂謦煒指出，國民黨青年部有注意到此問題，試圖以「青年七支箭」促進青年參政，讓青年更易於參與選舉，這確實是爭取青年支持的重要方向，量變產生質變，若國民黨能有更多年輕新世代入陣，從基層一步一步慢慢上來，影響黨的決策與路線，自然而然就能吸引更多同世代人的支持。

呂謦煒說，國民黨面臨青年世代支持度的挑戰，已經不是一朝一夕的事，最早從2000年連戰敗選之時，就有在討論黨內改革，但許多時候黨內改革總是「只聞樓梯響，不見人下來」，改革要怎麼改，人人都會講，但是該如何落實？是否能落實？對青年來說才是更重要的。