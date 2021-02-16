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幫學生貸款77萬！苦命師退休金遭凍結　做工3年才還清

▲▼錢包,理財,月光族,財務規劃,貧窮,花錢,記帳,家計,小資族。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲李姓老師因幫學生貸款而變得身無分文。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸山東省費縣一名李老師在2017年為學生擔保借貸18萬人民幣（約台幣77萬元），沒想到貸款到期學生卻消失蹤影，導致63歲即將退休的他退休金被凍結。這3年多來的日子，李姓老師到處做苦工，過著以勞力還錢的生活，終於在去年12月把貸款的錢還完，當下他痛哭了一場並表示，「這麼多年終於解脫了」。

綜合陸媒報導，李老師受到一位家境貧寒的資優生求助，以個人名義幫學生貸款14萬人民幣，隨後，再陸續向朋友、鄰居借款4萬元人民幣，就此之後，該名學生就完全連繫不上，而李老師的退休金也因此遭到凍結。

李姓老師受訪時指出，我跟老同學借了1萬塊，先前已經還了5000元，但還來不及還完錢老同學就去世了，年前李老師再把剩下的5000元匯還給老同學的兒子，但這也在他心上留下一個感到愧疚的心結。

據報導，李老師在還完錢之後，還是連絡不上那位學生，有消息傳說學生已經結婚在北京生活，但電話刻意黑名單老師所以連繫不上。現在的李老師一個人住在老家的院子裡，沒事就修剪花圃。他也感嘆說道，「雖然錢還完了，但我的名譽和家庭受到了巨大的打擊，現在我只想通過法律來尋求解決辦法，也希望能夠得到法律援助。」

 

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