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2021年12星座工作運勢大公開！　摩羯最亮眼、水瓶遇主管級貴人

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

新的一年民眾最關心的就是這一整年的運勢好不好，清水孟國際塔羅小孟老師為大家帶來「2021年工作運勢」預測，馬上就來看看自己的星座在新的一年運勢如何吧！

牡羊座

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2021年牡羊座的朋友在工作上會特別有戰鬥力，對於自己的成就表現特別有企圖心，如果你目前著手的事是小事，最好把它當成一件重要的事處理，當你越看重它，事後的發酵會越讓你想不到。此外，202年有想要轉換跑道的朋友們，也會遇到一些還不錯的機緣，可多多把握。

多穿藍色的衣服對運勢會有加分效果。

金牛座

金牛座的朋友們在202年工作上會有不錯的表現，先前的不確定感會在2月慢慢有撥雲見日的感覺，也懂得如何運用自己的優勢在工作上表現，但要特別留意職場上的人際關係層面，2021年人際關係與人互動良好，將會對你的事業有所加分。

多穿粉紅色的衣服對運勢會有加分效果。

雙子座

2021年雙子座的朋友們在工作運上會有一些新的啟發，對新的下一步有新的想法與規劃，也有機會覓得良師貴人，從良師身上學到一些經驗與技能，2021年很適合與夥伴關係多交流相處，這對工作上會有絕大的幫助。另外，上司、主管在2021年也會看重你的表現，上半年是最好的展現時機，可多多利用。

多穿綠色的衣服對運勢會有加分效果。

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，女員工，女同事，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲巨蟹座的朋友會越來越受重用。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

巨蟹座

2021年巨蟹座的朋友們在職場上的表現會備受矚目，只是你本身不會感覺到主管有重視你的感覺，但這對你來說是一個好的開始，看似挑戰，實際上卻是個轉機，只要表現穩定成熟，日後會有越來越受重用的機會。

另外想轉職的朋友們，上半年最好不要有任何動作，先觀察就好，若真的想變動工作，一定要在7月與8月去尋找才能轉職成功，也不會有什麼變數發生。

多穿粉紅色的衣服對運勢會有加分效果。

處女座

處女座的朋友們2021年在職場上會有還不錯的表現，能收到許多讚許，除了被讚揚外，也要趁這個機會多找一些長輩或對工作有幫助的事物進修學習。走業務性質的朋友們，或想變動工作的朋友們，可以利用轉換工作跟原公司談加薪的可能，也有機會換到一個比原公司更有福利的地方，可以多多把握。

多穿咖啡色的衣服對運勢會有加分效果。

獅子座

獅子座的朋友在2021年的職場有機會碰到一些新的合作機會，一方面對方欣賞你的能力，一方面你又有機會往外拓展，適合多方嘗試，不要害怕陌生事物跟市場，他們將開啟新的可能性，請勇敢去跨越不同的領域交流，對你會是好的。

想轉換工作的朋友們，若有國外的機會或到外商公司的機會，建議你可以試著去爭取看看，這不僅對你會有幫助，也會開啟你人生的另一個視野，請多多把握。

多穿黃色的衣服對運勢會有加分效果。

▲握手,業務,上班（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲天秤座的朋友可以大膽嘗試新工作。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，下同）

天秤座

2021年天秤座的朋友們對工作方向的定位有越來越清楚的感覺，也會因為一些因緣際讓你有機會嘗試一些沒有想過的工作，也許這是你適合拓展新方向的時機點，可以大膽嘗試沒有關系。

想換工作的朋友們，2021年上半年如果有讓你感到很有動力、很想嘗試的工作，要趕快下定決心去爭取，有時機會是不等人的，所以要多一些行動力才能掌握到你想要發展的工作機會。

多穿橘色的衣服對運勢會有加分效果。

天蠍座

2021年天蠍座的朋友們會有許多兼差的機會，可以多增加收入，但可能要注意自己的時間安排，有時想要掌控很多東西都，但最後什麼都做不好，這樣就不好了，所以要多注意自己是否能承擔這樣的工作，多做評估。

2021年想要換工作的天蠍朋友們，會有一些還不錯的機會出現，可以多多留意福利是否合你的想法，如果有合自己心意的話，就可以進行變動。

多穿黑色的衣服對運勢會有加分效果。

射手座

2021年射手座的朋友們在職場上會發現，人際關係的議題好像慢慢在整理與解除，先前有些不愉快的關係，經過你本身的自省與檢討後，會慢慢跟大家關係越來越好。

另外，2021年你也會開始思考是否需要轉職，其實有一些你有興趣的事，一直想嘗試但都沒有機會去試，2021年會是一個開始行動的好時機，可以趁這個好運時期開創一些新的局勢，讓你更有勇氣走出舒適圈，多找一些海外機會或外商公司的工作會對你有幫助。

多穿黑灰色的衣服對運勢會有加分效果。

▲女性,聚會,化妝,追劇。（圖／pexels）

▲水瓶座的朋友2021年會獲得主管級的貴人協助，也有機會獲得他人牽線順利轉換工作跑道。

摩羯座

2021年摩羯座的朋友們在職場上會是很亮眼的角色，因為你的工作能力好，所以大家都覺得你是可靠的幫手，2021年要留意是否有承擔過多的工作而讓自己過勞，雖然你是個好人，但也要評估自己有沒有多的能力與體力去應付，如果沒有辦法負荷，也要誠實面對才行，不要因為面子問題而一直負擔別人過多的工作。

多穿白色的衣服對運勢會有加分效果。

水瓶座

2021年水瓶座的朋友們在職場上有還不錯的表現，你可以給自己一些目標，不要害怕會不會、能不能，只要肯做，機會永遠都會站在你這邊。另外，2021年也會有一些主管級的貴人會給予協助，只要有什麼問題願意提出來，是可以被好好解決的。

想變動工作的水瓶朋友們，2021年會有被人介紹牽線的機會，若是有這樣的機會出現，請一定要好好把握。

多穿水藍色的衣服對運勢會有加分效果。

雙魚座

雙魚座的朋友們2021年正財運很旺盛，所以在工作業務上也容易有許多的任務要進行，這個時期最適合在工作上有所表現，不要覺得辛苦，努力工作最後會有實質的回應，會讓你感到非常有成就感。

另外，想變動工作的雙魚朋友們，2021年也可以多看看一些新的機會，也許可以找到薪資、福利對你更有幫助的公司。

多穿紅色的衣服對運勢會有加分效果。

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