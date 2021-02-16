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顏值低請死心！4大星座是「外貌協會VIP」　你的暗戀對象上榜沒

真理褲。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有些星座天生在意外表，你暗戀的對象也是嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

好吧，讓我們一起來看看哪些星座的人談起戀愛就是標準的「外貌協會」，當然美醜是主觀的，但是有些人就是一定要跟「他們心目中完美的那種樣子的人」談戀愛；外表不是萬能的，但對有些人而言，沒有外表可是「萬萬不能」，在挑選自己的另外一半時，另一半夠不夠好看、氣質夠不夠好、有沒有品味、身材好不好，一切跟外表有關的事，都會影響這些人的選擇，跟著亞提米斯一起來看看，哪些星座的人是外貌協會的尊榮級VIP吧！

雙子座：對於沒有魅力的外表很難有想挑戰的慾望，把自己打點得很好的人，通常也都很聰明。

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一部分來說，雙子座對於太髒亂、太不會打點自己、或是看起來太沉重的對象，有一種天生的不耐煩，他們的神經很細、而且也很愛亂想，加上有點沒耐心，如果對方長得就有點抱歉，身材也不怎麼好、又沒品味不懂時尚整個人看起來就是混亂的集合體，雙子座不是轉身逃跑就是開口說不出好話來話中帶刺。

實在是非常不願意這麼說。但是，很多雙子座不喜歡笨蛋，他們很喜歡聰明人，如果外表太糟糕，有些雙子座會很直接的覺得，這樣的對象應該是很笨，不會打點自己、不會讓自己變得更好、不會過生活，跟這樣的人談戀愛應該很無聊，所以也不太需要花太多的力氣去跟這樣的對象發展關係。

有些雙子座喜歡挑戰高難度，特別是去挑戰那些高傲的孔雀。挑戰有趣的事物會帶來刺激感，通常這種高難度的對象都很難搞，雙子座最愛去戲弄那種空有外表的人，當然如果這個人不是只有外表，而是有外表又有內涵，那麼很多雙子座是可能會就此掉進愛情漩渦當中；如果對方是空有外表的話，那麼雙子座也會很開心，一是他們征服了某個很難搞定的對象，二是跟這麼好看的對象在一起過，也算是一種傲人的戰績。

生活有時就是尋開心，雙子座很喜歡快樂過生活，也更喜歡會過生活的人，外表是一種非常快速的評斷標準，加上雙子座天生聰明又細心，所以不太容易會看走眼，外貌是呈現出一個人的人生態度，雙子座如果把自己定位在玩樂人生，或是想找人談戀愛打發時間，那麼當然就像是去買包包、選車子一樣，能拿最好的就拿最好的，何必委屈自己跟自己不喜歡的人談戀愛？這樣又怎麼會開心。

正妹,閨蜜,好朋友,姊妹。（圖／記者李佳蓉攝）

▲天秤座很在意一個人散發出來的氣質與品味。（示意圖／記者李佳蓉攝）

天秤座：氣質、品味象徵著一個人的家教，高雅時尚就代表著有好教養，也可能有好的家世。

這是一個對於氣質、品味、時尚很在意的星座，在認識新對象的時候，會非常的在意對方的穿著打扮，不論是從頭髮、香水、配件、衣飾品牌等等，都在他們評分的範圍裡頭，不過可不要誤會天秤座是以「價錢」來論斷一個人的品味。坦白說，如果你不會穿搭、不懂得時尚潮流，只是把很多很貴的物件全都往身上堆，那麼也只會讓天秤座覺得你是個俗不可耐，一點都不懂得怎麼去運用美好事物幫自己加分的笨蛋。

如果你有本事用地攤貨搭出今年最時尚的流行穿著，這反而會讓天秤座非常的佩服，良好的品味代表的是一個人的家教修養，或是至少這個人很在意自己所呈現出來、給別人的面貌。天秤座很難對很沒氣質、沒品味的對象有任何動心的感覺，這也算是一種不可解的直覺，每個人都有某種能讓自己動心的固定類型，天秤座就是很難抵抗有氣質有高品味眼光的對象。

一部份的原因也是因為，天秤座往往都覺得，如果對方的品味跟自己差太多，坦白講很難有共同的話題，許多的天秤座都喜歡談論時尚、喜歡逛街、喜歡美的事物，包括了看藝術展覽、聽音樂會或是各種人文氣息很重的事物，喜歡這些事物的人通常氣質和品味也都會有一定程度的高雅，這也是一種判斷對方會不會跟自己有交集的方式。

當然，如果你懂得品酒美食、懂得旅遊、懂車、懂得很多時尚圈所會流行的事物，天秤座會因為這樣更喜歡你，畢竟對於天秤座來說，這些美好的事物如果能夠環繞在他們的生活四周，他們會覺得這樣的生活充滿了愉悅與說不出的浪漫。

有話聊、想法相近，不就是兩個人間交往最基本的事？天秤們想要的不過也就是個能跟自己聊天聊得很開心、看起來又很舒服的對象交往罷了。

滑手機,女神,嬌羞,Line,聊天,兩性,把妹,撩妹。（圖／記者李佳蓉攝）

▲摩羯座擇偶條件很嚴格。（示意圖／記者李佳蓉攝）

摩羯座：優質的外表、高尚的品味與氣質缺一不可，這跟面子、以及人生發展有極大的關聯性。

這是個「面子」、「社會地位」、「成就感」有濃厚關係的一個星座，說穿了就是如果你沒有辦法帶給摩羯座眼前一亮的感覺，通常也就很難讓摩羯座覺得非愛上你不可，對於越有年齡的摩羯座而言，越是容易成為外貌協會的成員。原因很簡單，摩羯座會努力增加自身的價值，讓自己變得越來越好，眼光自然也會越來越高，外表太過低俗、太過不會打點自己的對象，實在是很難第一眼就讓摩羯座動心。

有如模特兒一樣的身高外表，加上如果身上有更多高貴的流行品、名牌堆在身上，這是絕對會讓摩羯座眼睛一亮，這樣的程度大概是跟早期《大和拜金女》一劇當中所演出的狀況差不多：藉由對方身上的衣服、配件的貴重程度去判斷對方是不是有交往的價值，如果要說這樣是不是太過現實，說穿了摩羯座也不過只是在追求更美好的人生而已。

摩羯座並不會貪心到一次就要跟什麼名流或是什麼時尚名媛在一起，天馬行空的幻想實現度太低，《麻雀變鳳凰》只是電影，摩羯座是一層層爬樓梯的人，他們會選擇有希望成為成功人士的對象交往，然後一步步更換身邊的對象，當然，如果你能夠保持在最佳的狀態，摩羯座也不會因此就棄你而去。

這樣來看似乎摩羯座是很現實主義的，只是想法是這樣、手段高低卻也有所不同，但是很多摩羯座很難第一眼被看起來太邋遢的對象給吸引，不過話說回來，摩羯們也只是很清楚的面對自己真正想要的戀情和對象罷了。

誰不想讓自己過得更好？另一半不能是拖累自己的那個，而是要帶來人生增值，或者，至少帶出去在朋友面前，自己會很有面子，這一種重要功能性，也是種重要的附加價值。

▲游泳,美女,泳池,比基尼,下水,海邊,海水。（圖／翻攝自pixabay）

▲不只臉蛋要好，在身材方面獅子座也是很挑剔的。（圖／翻攝自pixabay）

獅子座：配得上我的當然得要是個深具美好外表的人，否則怎麼可能配得上我呢？

標準視覺化挑選情人的第一名，應該就是獅子座，該說是也看過太多的帥哥美女，獅子座越是在這個社會裡頭打滾，眼光也被磨練得越來越高，變得更會品頭論足、更挑剔。有些獅子座甚至於會很坦白的說，「長成這樣實在是啃不下去」、「不要出來破壞市容好嗎？」，當然，以上的語句在過去比較容易出自於獅子男的嘴巴，現在這社會連獅子女也不介意拿出來放在嘴上。

要能夠讓獅子座怦然心動的，多半要有點本事，外表要好看、身材也要火辣，太樸素的對象真的讓獅子座很難有動心的感覺，這是個熱情需要被點燃的星座，否則獅子座就只會很慵懶的看著讓他們打不起興趣的對象，全身上下散發貴氣的對象也會讓獅子座很有興趣，高貴的名牌除了代表財力，也可以看出這個人的品味、跟不跟得上時代，還有，最重要的是，這也代表這個人懂不懂得享受人生。

獅子座是喜歡快樂過人生、享受人生的一個星座，帶點炫耀式的愛面子是獅子座成就感的來源，如果自己身邊的男女朋友是超正妹或是大帥哥，獅子座光是覺得「牽」著另一半出門就是件會讓自己很愉快的事，如果情人又很會過生活、很會找樂子，獅子座跟這樣的對象交往就不會覺得無聊，帶得出門、自己看了又開心、在一起又很快樂，何樂而不為？

一定程度上來說，獅子座很不愛吃苦的感覺，看到對方如果把自己打點得很好，那麼獅子座也會很自然的覺得這個人的生活應該過得還不錯，應該是會很懂得怎麼過生活、找樂子吧？不過也許是因為如此，獅子座還滿常遇到玩咖，或該說現代社會裡頭「金玉其外、敗絮其中」的人太多了？

有時候很多獅子座也容易因為這樣的外貌協會態度而讓自己在愛情上吃癟，他們喜歡挑第一名下手，偏偏長得最好看的那一個不見得會買帳，有時候熱情的獅子就因此常被潑冷水，不過獅子座很堅持要好看的另一半，所以屢敗屢戰，也算是一種對美好事物的追求吧！

本文經授權轉自：亞提米斯

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