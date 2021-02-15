初四迎財神訣竅一次看！　「掌握3眉角」財源滾滾一整年

圖文／鏡週刊

今（15）日是農曆大年初四，過去在傳統習俗中也是迎財神與接神的日子，不少民眾都會這天虔誠祭拜迎接諸神回到凡間，也會趁著這天一起迎財神，希望招來整年的旺財運，不過應該在哪祭拜？什麼時間最合適？該準備些什麼供品？只要掌握幾個步驟與眉角，就能讓自己財源滾滾一整年。

據傳大年初四是眾神回到人間的日子，為讓神明在天庭能多待些時間，民間有「送神早、接神遲」的俗諺，通常都在下午才會進行接神祭拜。相傳初五為五路財神誕辰，不少人也會趁著這天提前迎接財神到家中，避免財神被別人接走。

有民俗專家透露，通常迎接財神可以在自家門口或走訪香火鼎盛的廟宇，其中以土地公廟、財神廟最佳，若選在家中進行祭拜，記得要把大門打開讓財神能走進家中。

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至於迎財神應準備哪些供品，民俗專家補充說明，可準備年糕、發糕、桂圓、米果、麻粩、寸棗、生仁糖、冬瓜糖等等，茶水部分則可使用甜茶，「若財神經過嘗到這些甜甜的供品，祂一定會丟些錢財。」

根據今日農民曆顯示，大年初四的良辰吉時為寅（凌晨3點至5點）、卯（凌晨5點至7點）、午（中午11點至下午1點）、未（下午1點至3點），若再對照「送神早、接神遲」俗諺，今天最佳迎接財神落在午時（中午11點至下午1點）、未時（下午1點至3點）。



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