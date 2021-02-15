謝長廷：先進國很少訂大陸疫苗　真的關心就別擋台灣加入WHO

▲駐日代表謝長廷（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

針對前總統馬英九、資深媒體人趙少康都呼籲台灣不要排斥大陸疫苗，駐日代表謝長廷15日在臉書表示，現在全世界開始施打疫苗的國家很多，但先進國家很少訂購中國疫苗；他認為，對岸如果真善意關心台灣人的健康，就不要反對台灣加入WHO，不要阻撓他國出售疫苗給台灣。

對於國民黨陣營有許多聲音呼籲中央政府，不應該拒絕或排斥中國大陸的疫苗，謝長廷表示，技術上來說，中國大陸最先發生疫情，初期患者多，治療與實驗的採樣方便，相信一定也有效果不錯的疫苗；但是，中國一向不透明，很多資料不公開，所以法律面仍然禁止，難免在法規和技術上遭受專業質疑。

至於政治上，謝長廷表示，華為的產品遭到歐美國家懷疑會植入木馬程式，竊取資料一樣，疫苗說開了，也是信任的問題，「我們應該相信中國的善意嗎？」

謝長廷表示，現在全世界開始施打疫苗的國家很多，但先進國家很少訂購中國疫苗，美國、英國本身就是疫苗大國，日本訂購了3億左右的疫苗，有美國製、英國製，但就沒有中國疫苗，而澳洲、紐西蘭也一樣，「有什麼顧慮大家不會明説，但都心知肚明，每天電視轉播國會質詢，也沒有在野黨議員要求採購中國疫苗」。

謝長廷指出，台灣幾乎每週遭到中共軍機、軍艦的侵入威脅，在這種情況下，國民黨的前總統和未來可能推出的總統候選人這麼相信對岸的善意，一定令很多國際人士不解。

謝長廷表示，如果對岸真善意關心台灣人民的健康，不要反對台灣加入世界衛生組織（WHO），不要阻撓他國出售疫苗給台灣，台灣人民自然能感受其善意，「如果一方面打壓威脅，卻只是要求台灣接受其疫苗，很難不令台灣民眾心裡發毛」。