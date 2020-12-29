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否認稱日支持加入CPTPP　謝長廷怒槓陳以信：有就「一刀斃命」

▲▼謝長廷、陳以信。（合成圖／ETtoday資料照）

▲謝長廷、陳以信。（合成圖／ETtoday資料照）

（21：54新增陳以信回應）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委陳以信日前在臉書指出，日本媒體報導稱日本首相菅義偉並沒有表示「支持」台灣加入CPTPP，要求駐日代表謝長廷回應。對此，謝長廷29日透過臉書表示，並沒有說過支持的說法，要求陳以信提出證據，若有就「一刀斃命」，這才是文明的對化方式。

謝長廷透過臉書強調，「我並沒有說過日本曾表示支持台灣加入CPTPP，如果有，請尊敬的陳以信委員舉出來」。他表示，這個爭點很明確，「謝長廷到底有沒有說過日本政府支持台灣加入CPTPP」？有的話舉出來就一刀斃命，沒有的話就承認錯誤，這才是文明的辯論模式。

謝長廷也指出，網路突然出現大量的圖片和字卡，批評「月初才説日食會有影響台灣加入CPTPP」、「那你在駐日來三小？」他表示，這是典型的轉移焦點的潑墨戰街，稍有邏輯思考能力的人就看得出來。

謝長廷強調，這些網路上的指控，第一舉不出說過「日本政府支持台灣加入CPTPP」的證據，第二的確說過日本人食品問題會影響台灣加入」的話，但是並沒有矛盾，且邏輯一貫，第三「那你駐日本三小？」這是可以質問的另一個問題，但現在不想隨其轉移焦點。

謝長廷說，要先要確定第一點的事實已經清楚，不然回答了，明天又再生出另一個問題，這種死纏爛打的方式形同駡街混戰，不是文明的對話方式，也對追求真相沒有幫助。

謝長廷表示，仍就在等陳以信的回答，若今晚12點為止沒有回答，那就可以推出定對方舉不出証據，而這個爭議釐清後，若陳以信也質疑駐日本做了什麼事，自己也會回答。

稍晚，陳以信透過臉書回應，把CPTPP和開放日本福島五縣市食品進口，兩件事講在一起的不就是謝長廷？更附上相關新聞指出，當時謝長廷返台受訪時表示，若沒有科學證據的正當理由，繼續禁止日本東北食品進口，台灣的貿易自由度會被質疑。而不解禁日本東北食品是否影響日本支持台灣加入CPTPP，謝長廷說，日本是明年CPTPP的主席國，如果繼續禁止沒有核汙染的食品進口，「日本支持我們，他們內部雜音會很大」。

陳以信認為，明明兩件事沒有連結關係，謝長廷偏偏要混為一談，這會對國人造成誤導，易讓國人以為開放福島五縣市食品進口後，日本就會支持台灣加入CPTPP，事實上這種可能性微乎其微。別說CPTPP章程規定，申請加入必須獲得全體11個締約國同意，日本雖然是明年輪值主席國，實際上也沒有多少協助台灣加入的個別權力。

陳以信強調，若台灣想要加入CPTPP，這會是非常複雜而困難的談判過程，不只國內諸多法規必須調整，國內市場要有開放準備，與11國個別諮商更是非常不容易，尤其現在兩岸關係不好，一旦北京決定從中作梗，隨便說動一個締約國來反對，台灣就無法加入了。

因此，陳以信特別呼籲，台灣不能小看此事難度，謝長廷更不該簡化問題，把開放福島五縣市食品的議題，硬扯上台灣加入CPTPP的議題，這樣只會治絲益棼，最後兩件事都搞砸，對台灣一點好處都沒有。

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