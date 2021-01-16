張瀞分散布假消息判賠20萬　謝長廷：至少有個是非曲直

▲駐日代表謝長廷。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

國民黨籍台中市議員張瀞分2019年11月分享文章指駐日代表謝長廷私自將「中華民國」國名改為「台灣」，遭日本開罰，引來後者提告；日前判決出爐，台中地院判張應賠償20萬，並媒體頭版刊登道歉聲明。對此，謝長廷說，嚴格講，張瀞分的行為還涉及公然侮辱和教唆殺人，法院判決賠償20萬元當然不足「以儆效尤」，但至少總有個是非曲直。

張瀞分2019年11月在國民黨主席江啟臣的LINE群組中，張貼文章指謝長廷私自將「中華民國」國名改為「台灣」，遭日本罰7000萬日圓；謝控告張並索賠100萬，台中地院認為，外交部已澄清該謠言，張未盡查證義務，應賠償20萬並媒體頭版刊登道歉聲明。

對此，謝長廷在臉書表示，過去駐日代表處、辦事處的館產登記都在個人名下，像東京的代表處的土地房屋就登記在馬紀壯前代表名下，但馬前代表已經過世20多年，其他辦事處館產，也是登記在前館長名下。

謝長廷指出，沒有辦法登記回來當然有法律難度，為避免曠日持久，將來發生時效或遺產爭議，他就任之後就積極籌組法人，克服萬難，將所有館產登記回來。

謝長廷說，4年來每次在處理這事時，就有假消息傳出，說是把登記中華民國之財產擅自改變為台灣，因而被日本政府罰款數千萬圓，外交部數次聲明絕無此事，「但假消息猖獗如故，動機不明」。

「這次張瀞分議員在江啟臣後援組織line群組的貼文，不僅是散佈上述假新聞。」謝長廷說，張議員分享的內容還有「叛國行為」、「人人得而誅之」等語，「嚴格講，還涉及公然侮辱和教唆殺人」，他認為，法院判決賠償20萬元當然不足「以儆效尤」，但至少總有個是非曲直。