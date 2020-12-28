陳以信稱加CPTPP遭「日首相潑冷水」　謝長廷：我没說過日本支持

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）

記者蕭羽耘／台北報導

台灣積極尋求加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），盼破解遭RCEP排除在外的關稅障礙。國民黨立委陳以信質疑，日本首相菅義偉接受專訪時，遭詢問台灣能否加入CPTPP時，其語氣明顯潑冷水。對此，駐日代表謝長廷28日回應，「我並没有說過日本政府曾表示支持台灣加入CPTPP，日相談話是針對中國、韓國和台灣加入的問題做一般性回答，不必以負面觀點解釋。」

陳以信在臉書po出一段菅義偉接受專訪畫面，稱影片中，菅義偉被問到台灣能否加入CPTPP時，語氣明顯潑冷水，因為CPTPP的加入是採共識決才能加入，陳以信因而質問駐日代表謝長廷，那句所謂「日本支持」到底從何而來？

對此，謝長廷回應， 「我並没有說過日本政府曾表示支持台灣加入CPTPP，如果有請尊敬的陳以信委員舉出來，讓我反省道歉。」但自己的確說過，在台灣如果繼續禁止沒有核污染的日本食品，若日方支持（CPTPP）的話，其內部雜音會很大。像這種「如…的話」是假設語句，因為日本政府目前為止，雖然對台灣的參加表示歡迎之意，但從未正式表示支持，也沒有內部雑音的問題。

針對日相專訪影片，謝長廷認為，菅首相的發言內容重點有兩點，第一、是認為TPP貿易自由要求的細則很多，其次是認為TPP採共識決，要全體會員國都同意才能加入，所以沒有那麼簡單；而自己在上星期的例行記者會，已經詳細說明，包括加入CPTPP 是採共識決，要締約國全部同意才可能；11個締約國中，還有4個國家的國會還沒有通過。

謝長廷說，因為加入CPTPP對台灣經濟發展和國際競爭力關係很大，雖然困難存在，台灣也不能放棄一切爭取加入的機會，明年日本擔任輪值主席國，日本如果公開表示支持，當然可以影響若干其他會員國，對台灣絕對是有幫助的。

謝長廷表示，雖然台灣要禁止核汙染的核食進口，保障人民健康，但也要開放沒有汙染的日本食品進口，這樣才能提升貿易自由的程度，符合細則的國際標準，同時爭取日本的支持，早日加入CPTPP，升高台灣的經濟競爭力。