謝長廷認同居家隔離5千人　挺政府追源頭「避免走向大量感染」

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

為防止部桃醫群聚感染持續擴大，防疫指揮中心24日一次匡列居家隔離人數達5千人，是疫情以來最多的一次，引發外界熱議。對此，駐日代表謝長廷舉日本防疫現況比較，認為台灣現在作法是正確的，因此呼籲民眾支持政府集中全力做好源頭追蹤的工作，「這才是台灣最大利益」。

防疫指揮中心24日宣布，本月6日至19日出院病患及同住者、陪病者及同住者、以及案889就醫時相關接觸者，即日起居家隔離，因此一次匡列居家隔離人數達5千人，是疫情以來最多的一次。

對此，謝長廷26日在臉書表示，「規模這麼大，當然引發不同意見」，但台灣趁著現在還有能量，徹底擴大隔離，斷絕感染，找出潛伏的確診者，這個作法是正確的。

謝長廷指出，日本最近找不出源頭的確診者已經佔半數以上，有些縣市甚至已經放棄尋找感染源。不久之前，埼玉一家醫院群聚感染313人，如依台灣的做法，要隔離10萬人以上，根本沒有辦法做到。

「所以，現在可以說是台灣避免走向大量感染的緊要關頭，」謝長廷強調，希望大家能團結一致，減少分散力量或打擊士氣的雜音，支持政府集中全力做好源頭追蹤的工作，這才是台灣最大利益吧。