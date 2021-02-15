老婆情人節送禮…全是丈夫IG按讚「妹子辣照」！網驚：還好我單身

▲老婆收集丈夫在IG按過的女生自拍照，製成情人節禮物。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女子分享送給丈夫的情人節手作禮物，但仔細一看，全是丈夫在IG按過的女生自拍照，可見她們露出性感事業線、渾圓屁股蛋等，隨即引起網友熱議，有的人認為這幽默搞笑，但也有人覺得她很小氣。依據最新影片，她的老公似乎認為這個禮物相當有趣。

綜合每日郵報等報導，抖音用戶格絡莉亞（Gloria）給老公一個紅色小盒子，上面插著許多木籤，每一根都黏著一張女生IG自拍照。

在這段「妳情人節送給男人什麼禮物」的影片中，可見有的女生只穿小背心展現性感事業線，有的女生則是露出翹臀往前傾，作勢要把車子往前推，有的人穿著超短裙秀出蜜大腿。格絡莉亞說，「這些照片都是丈夫在IG上按讚的照片，希望他會喜歡！」

影片一出隨即引發熱議，但大批網友的感受不盡相同，幽默、小氣等評價不一。有人說，「他確實很喜歡這些照片，應該會喜歡這個禮物」、「需要一個更大的盒子啦」，但也有人認為，這帶有部分監視丈夫使用社群媒體的意味，把格絡莉亞封為「小氣女王」，直呼「我突然很慶幸自己單身」。

不過，依據最新一段影片，格絡莉亞丈夫似乎覺得這份禮物很有趣，「我不知道你們是怎麼想的，但我覺得這是個完美的禮物，他很喜歡。」

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