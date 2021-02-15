　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老婆情人節送禮…全是丈夫IG按讚「妹子辣照」！網驚：還好我單身

▲▼ 國外一名女子分享送給丈夫的情人節禮物，全是丈夫在IG按過的女生自拍照。（圖／翻攝自抖音） 

▲老婆收集丈夫在IG按過的女生自拍照，製成情人節禮物。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女子分享送給丈夫的情人節手作禮物，但仔細一看，全是丈夫在IG按過的女生自拍照，可見她們露出性感事業線、渾圓屁股蛋等，隨即引起網友熱議，有的人認為這幽默搞笑，但也有人覺得她很小氣。依據最新影片，她的老公似乎認為這個禮物相當有趣。

綜合每日郵報等報導，抖音用戶格絡莉亞（Gloria）給老公一個紅色小盒子，上面插著許多木籤，每一根都黏著一張女生IG自拍照。

在這段「妳情人節送給男人什麼禮物」的影片中，可見有的女生只穿小背心展現性感事業線，有的女生則是露出翹臀往前傾，作勢要把車子往前推，有的人穿著超短裙秀出蜜大腿。格絡莉亞說，「這些照片都是丈夫在IG上按讚的照片，希望他會喜歡！」

@gr93la

What did you gets get your man for Valentine’s Day ?#fyp #valentinesday #messytiktok #couplegoals #crazy #fypシ

♬ Bust Your Windows - Glee Cast

影片一出隨即引發熱議，但大批網友的感受不盡相同，幽默、小氣等評價不一。有人說，「他確實很喜歡這些照片，應該會喜歡這個禮物」、「需要一個更大的盒子啦」，但也有人認為，這帶有部分監視丈夫使用社群媒體的意味，把格絡莉亞封為「小氣女王」，直呼「我突然很慶幸自己單身」。

不過，依據最新一段影片，格絡莉亞丈夫似乎覺得這份禮物很有趣，「我不知道你們是怎麼想的，但我覺得這是個完美的禮物，他很喜歡。」

►24歲窮妹賣「腳指甲、原味內褲」爽賺200萬！和男友度假還有人埋單

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
檢舉達人誤傳「色色片」到檢舉系統！　警打開傻眼送辦
台商大鬧檢疫所「隨地撒尿拉屎」　工作人員嘆：3天才清完
熊熊拜地基主「誤踩禁忌」！　慘摔傷照曝光
野生AIT處長騎台南T-bike出沒？　網驚呼：不需保鑣嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

野猴闖民宅　偷走8天大「雙胞胎女嬰」！姊遭丟進河中慘死

老婆情人節送禮…全是丈夫IG按讚「妹子辣照」！網驚：還好我單身

口罩要戴面紗外？新加坡穆斯林搭車遭斥　司機：誰看得到

日本福島7.3強震釀152傷！　266建物受損、商店貨架被搖倒

翁山蘇姬「還押候審」延至2/17！緬甸軍佈署裝甲車　全國第3度斷網

24歲窮妹賣「腳指甲、原味內褲」爽賺200萬！和男友度假還有人埋單

「想見拜登！」可疑男女攜上膛槍枝衝白宮　當場被逮

5歲腦疾女童腸管破裂猝死　遭姨婆長期「燙身抽鞭」慘淪洩憤工具

以色列研究：輝瑞新冠疫苗效力達94%　所有年齡層皆有效

快訊／日本3天內連3震！和歌山13：28地震　深度僅10km

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

野猴闖民宅　偷走8天大「雙胞胎女嬰」！姊遭丟進河中慘死

老婆情人節送禮…全是丈夫IG按讚「妹子辣照」！網驚：還好我單身

口罩要戴面紗外？新加坡穆斯林搭車遭斥　司機：誰看得到

日本福島7.3強震釀152傷！　266建物受損、商店貨架被搖倒

翁山蘇姬「還押候審」延至2/17！緬甸軍佈署裝甲車　全國第3度斷網

24歲窮妹賣「腳指甲、原味內褲」爽賺200萬！和男友度假還有人埋單

「想見拜登！」可疑男女攜上膛槍枝衝白宮　當場被逮

5歲腦疾女童腸管破裂猝死　遭姨婆長期「燙身抽鞭」慘淪洩憤工具

以色列研究：輝瑞新冠疫苗效力達94%　所有年齡層皆有效

快訊／日本3天內連3震！和歌山13：28地震　深度僅10km

被老公摸到軟爛蝴蝶袖　空姐狂健身！還創App獲Google頒獎

虛擬駕駛員成真！　美U-2偵察機成功結合「AI人工智能」

雪隧回堵6.5公里！國5「紫爆」恐塞到凌晨　北返11條地雷路段曝

誤把「色色片」上傳警用APP　女警點開傻眼　達人檢舉不成反被法辦

春遊驚見獅子瘦如柴　壽山動物園：兄弟皆有腎臟病

摩洛哥堅果油全身都能用！5個保養加分Tips　神救援乾燥髮、調和粉底　

野猴闖民宅　偷走8天大「雙胞胎女嬰」！姊遭丟進河中慘死

刮刮樂「連中3張」嗨爆！下一秒卻悲劇了　她崩潰哭：代價好大

桃園這區每坪22萬登最貴區　新屋上衝3字頭「回不去了」

春節車多出遊要小心！　前鎮警分局錄製「交通安全」微電影吸睛

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

國際熱門新聞

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

合照比OK手勢　環球影城員工開除

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

摩天輪驚見男女激戰　透明車廂全看光

舅舅遺骨慘做成「人體吉他」！他解釋：是致敬

生不出男丁遭夫家霸凌　她狠殺4女兒「陪葬」

WHO調查團爆：2019年12月已有13種病毒株！

即／日本3天內第3震！和歌山地牛翻身　深度僅10km

正妹花「2小時4300元」租男友！一見面就嚇歪

快訊／情人節公布喜訊！梅根又懷孕了　最新甜蜜照曝

淫魔趙斗淳完蛋了！他持刀「教訓他」闖住處

麥當勞店員要他做一舉動　鬍子哥秒暴怒

5旬高僧還俗　19歲女秒嫁…網酸了

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

更多熱門

相關新聞

6年相親20次！一交往「每周至少噴8千」慘遇曝光

6年相親20次！一交往「每周至少噴8千」慘遇曝光

一名男網友這6年來在親友的催促下，陸續相親20次左右，而每次交往的女生，都會讓他荷包大失血，除了每周約會開銷至少8000元，其中某幾個更會要求上萬元禮物，若他拿不出手，就會慘遭放生，如今他終於開看，覺得一個人生活也很好，重點是每個月還能存下4萬塊錢，足夠未來養老了。

夫妻、情侶共遊台南好甜蜜

夫妻、情侶共遊台南好甜蜜

情人節逢連2天+0！陳時中再送記者巧克力

情人節逢連2天+0！陳時中再送記者巧克力

情人節求姻緣台南月老廟功能大不同

情人節求姻緣台南月老廟功能大不同

柯文哲喊話陳佩琪：一起變老公公與老婆婆

柯文哲喊話陳佩琪：一起變老公公與老婆婆

關鍵字：

情人節禮物

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

合照比OK手勢　環球影城員工開除

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

起底愛莉莎莎高學歷背景！

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面