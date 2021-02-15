6年相親20次！一交往「每周至少噴8千」慘遇曝光　75K哥恢單月存4萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友這6年來在親友的催促下，陸續相親20次左右，而每次交往的女生，都會讓他荷包大失血，除了每周約會開銷至少8000元，其中某幾個更會要求上萬元禮物，若他拿不出手，就會慘遭放生，如今他終於開看，覺得一個人生活也很好，重點是每個月還能存下4萬塊錢，足夠未來養老了。

男網友在「靠北婚姻2.0」提到，自從大學畢業當完兵後，家人跟親戚都很急，不斷幫他介紹相親對象，6年來陸陸續續大概20個左右。

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在初次見面時，他會很誠實地告訴對方，月收約5到7.5萬上下，有一台機車和國產轎車，目前沒房、跟父母同住，「有大概一半左右的人，在了解我的背景後就掰掰了。」剩下的一半，雙方會先用Line聊天，接著進一步約會吃飯，而開銷全由他出，所以每個禮拜光是約會，至少噴8000元以上。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

原po無奈透露，「有幾個交往到情人節或生日被分手的，理由不是嫌我送的禮物太廉價，就是她指定的禮物我拒絕刷卡，重點是禮物金額都是4萬起跳，我認為剛交往不到1年，送的禮物預算1萬元左右已經很不錯了，但還是被嫌棄，說她閨蜜或誰誰的男友送的不是香奈兒包就是LV包。」

回顧幾段情史，他不禁感嘆，「不知是不是我運氣不好，遇到的女生都很類似，每一個都是要男生出錢又出力，常常一通電話就要跑腿買飲料、買早餐，而且情人節、生日都要你砸大錢送奢侈品。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

後來，男網友發現，若把交往期間所有的開銷存下來，真的足夠養老，於是他開始排斥相親，現在則完全放棄了，「觀念轉變後，覺得一個人生活可以很簡單，花的錢很少又快樂自在，自此恢復單身後，每月最少可存下4萬以上。」

對此，網友們也紛紛回應，「遇到三觀相似的人真的很重要」、「你把自己準備好，會遇到對的人的」、「最糟糕是親戚，來亂的介紹」、「沒有結婚，沒有傷害，賺錢顧自己，自由自在」、「你條件很好啊，可能是因為這樣，所以親戚都介紹上流美給你，辛苦了」、「過來人告誡你，錢花在自己身上最好」。

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