24歲窮妹賣「腳指甲、原味內褲」爽賺200萬！和男友度假還有人埋單

▲英國一名24歲女子在網路上販售原味內褲，至今賺進超過5萬英鎊。（圖／翻攝pixabay網站）



記者吳美依／編譯

來自英國倫敦的24歲女子亞絲敏（Yasmin Night，化名）一度負債6000英鎊（大約新台幣23萬），但自從在網路上販售原味襪子、內衣褲、衛生棉、頭髮甚至腳指甲後，收入累計超過5萬英鎊（大約新台幣192.8萬元），鹹魚翻身。她表示，其中一名買家甚至支付自己所有生活開銷，包括和男友的豪華度假之旅。

《太陽報》報導，亞絲敏曾是一名清潔工，但非常厭倦他人對待自己的方式，「我的經濟狀況非常糟糕，既生病又厭倦生活」。她2016年有天突然想到，有人會在網路上販售原味內衣，便趁著換工作的空窗期多少賺一點錢，就此投入戀物癖市場。

亞絲敏會穿同一件內褲長達一周，並以75英鎊（大約新台幣2800元）高價賣出；除了貼身衣物與用品以外，就連尿液、腳皮，「你講得出來的我都會賣。」她自曝曾經與一些知名人物做生意，但拒絕揭露對方身分，「他們想要的不只是我的內褲」。

"You name it, I've sold it!" 由 The Sun 發佈於 2017年8月29日 星期二

亞絲敏2年多前認識一名從事科技業的賣家，此人自願支付她的生活開銷，至今已經買下價值超過5000英鎊（大約新台幣19.2萬元）的家具、衣服與鞋子，「他還考慮買一輛車給我。不論我想要什麼，他都會埋單。他甚至出錢，讓我和男友去豪華別墅度假，享受高檔餐廳與私人司機的服務」。

亞絲敏透露，這名賣家「享受在財務上被人控制。如果他不享受的話，就不會這麼做」，但兩人都清楚界線，不會互相刺探隱私，也沒有對彼此施加任何壓力。

亞絲敏最近以筆名#kandikaine出版著作《襪子之家》（House Of Hosiery），揭露自己的雙重生活。她不想要引起太多關注，只與非常親密的朋友透露內情，但仍鼓勵經濟狀況不佳的女性投入。

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