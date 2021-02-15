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開學延後桃園「有機蔬菜」無法出貨　市府＋農會力推市民認購

▲桃園市府和農會合力推有機蔬菜箱認購。（圖／農業局提供）

▲桃園市府和農會合力推有機蔬菜箱認購。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦15日於市府防疫會報表示，受疫情影響，教育部再次宣布高中職以下2020學年度第2學期開學日，延後4天於2月22日開學，致使桃園市有機農戶原本供應給學校營養午餐的有機蔬菜無法出貨，小農面臨銷售問題，17日起在官網接受訂購有機蔬菜箱，每箱5公斤重、380元，訂購滿20箱以上會用宅配送到家。

▲桃園市府和農會合力推有機蔬菜箱認購。（圖／農業局提供）

▲市長鄭文燦於防疫會報推有機蔬菜箱認購。（圖／農業局提供）

市長鄭文燦指出，今年開學由2月18日延長到2月22日，桃園有285公頃的有機蔬菜的產地，供應給桃園、新北以及台北地區的學校營養午餐。受到延後開學的影響，為了照顧有機農場、產銷班以及青農，市府農業局特別推出了有機蔬菜箱訂購活動，從17日開始在官網接受訂購，每個有機蔬菜箱有10包不同的各種蔬菜，有青江菜、菠菜、茼蒿等等，每箱有5公斤重，年假期間，豐盛的年菜吃很多，希望大家能夠多吃一點有機蔬菜，對健康有幫助。

農業局長郭承泉表示，有機蔬菜箱自2月17日至2月24日接受訂購(售完為止)，訂貨後採定點定期領貨付款方式，取貨時間為2月18日(四)至2月25日(四)，民眾可依照預購的取貨日期至各區農會領貨付款，另訂購滿20箱以上者，採送貨到府服務，歡迎企業及民眾踴躍採購，因數量有限欲購從速。

倘有意願訂購民眾可於上班時間(8-18時)撥打園市政府農業局專線03-3340625、03-3340375(吳先生或吳小姐)，或至網路平台google表單訂購領貨地點：各區農會。

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