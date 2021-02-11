14天隔離不孤單　鄭文燦辦除夕線上圍爐：讓民眾感覺回到家

▲鄭文燦辦除夕線上圍爐。（圖／翻攝臉書，下同）

記者徐政璿／台北報導

農曆春節許多民眾在家圍爐吃年夜飯，不過，有民眾卻因為「居家隔離」或「居家檢疫」，除夕夜在防疫旅館中度過。桃園市長鄭文燦特地舉辦線上圍爐，他告訴這些無法回家圍爐的民眾，「隔離不孤單，視訊不寂寞」，14天的隔離是一生當中很難得的經驗，今天也特別要求防疫旅館的晚餐要加菜，市府更準備10個$1680的紅包，給參與視訊圍爐的民眾。

鄭文燦日前在防疫會議上，得知除夕仍有600位民眾在防疫旅館過年有些訝異，要相關局處規劃關懷，另對桃園醫院過年期間釋出的醫療需求，要衛生局即早與其它醫院協商，務必確保民眾就醫權益。

此外，鄭文燦也要求民政、觀旅、資科局規劃放福袋、過年小禮物予以關懷，看是否可辦線上活動圍爐，不要讓他們好不容易回到台灣卻還孤單一個人在防疫旅館過年，要讓大家感覺到回家的溫暖。

不僅如此，鄭文燦在除夕夜當天，特地舉辦線上圍爐，與仍得待在防疫旅館的民眾視訊。他表示，因為防疫的原因，有一些朋友必須住進防疫旅館，暫時無法回家團圓，特別選在除夕這天，向入住在桃園防疫旅館的朋友視訊拜年，也舉辦小活動，替大家增添過年的喜氣。

鄭文燦強調，住進桃園防疫旅館的朋友不一定是桃園人，但桃園的防疫團隊與防疫旅館會給您最好的照顧，過程中可能會有一些不便，但他相信，辛苦會過去，平安會到來。