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部桃專案3423人全採檢完！鄭文燦：19日陸續恢復營運

▲▼部桃19日可望陸續恢復營運。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦表示，部桃19日可望陸續恢復營運。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、徐愷昕／桃園報導

為達成醫療服務不打烊、市民健康不打折的目標，桃園市長鄭文燦春節期間仍持續關注疫情狀況，今（15）日上午他也在防疫專案會議中開心表示，目前全市居家隔離人數僅剩下7人，春節之後防疫安全應該可以達標，至於部桃在17日將有專家前往審查，最快19日可恢復營運，屆時他也會到場了解狀況，並替醫護人員加油打氣。

桃園市長鄭文燦今天接受媒體訪問時表示，過年期間他有特別到部桃去視察，「部桃已經完成年後營運的準備工作，春節留守的大概十分之一左右的醫護人力，他們都對回到工作崗位非常有信心、也非常期待」。

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鄭文燦再言，部桃的回溯專案一共採檢了3423人，已100%全數完成，所以先前設置的2個集中檢疫所已先撤除，目前全市居家隔離人數僅剩下7人，春節之後防疫安全有望可以達標。對此，他也推薦了「桃園智慧遊」APP，邀請大家可以依上方提供的人流狀況，安排至各景點旅行，替觀光產業振興。

鄭文燦強調，其實部桃本身2600多人、加上新屋分院大概560幾位都已全數完成採檢，顯然該事件初步已經畫下一個句號；另據了解，部桃院方人員也都積極準備回到工作崗位，後續待專家評估後，最快19日可恢復營運、收治病患，到時候他也會去看恢復狀況，同時替醫護人員信心喊話。

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▲▼部桃19日可望陸續恢復營運。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭文燦今日於防疫專案會議中開心表示，春節之後防疫安全應該可以達標。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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關鍵字：

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