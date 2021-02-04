快訊／欣興電子再火警！濃厚黑煙不斷竄出…警消搶救中

記者沈繼昌／桃園報導

以生產印刷電路板上市公司的欣興電子，繼2020年10月28日大火後，4日中午再度傳出火警！消防局獲報到場，確認現場不斷冒出黑煙，所幸無人受困，目前正在搶救中。至於詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

目前起火建物3樓大火燒毀門窗、機台等設施，現場不時傳來玻璃碎裂聲音，大批消防人員已整裝準備搜救。

「去年一次、現在又一次！」龜山區山頂里長黃呈科則是痛批，欣興電子要好好檢討，因為影響層面太大了，不但附近其他公司行號受影響，火警冒出的大量濃煙也讓居民苦不堪言，「整個民宅不能住了」，「連續兩次（火警）就應該要好好改進檢討。」

▲▼欣興電子4日再度發生火警。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

2020年10月28日欣興電子冒出大量濃煙，龜山總廠緊急疏散3千名員工，消防局獲報後，陸續派遣259名警消到場救援，大火悶燒了16小時才撲滅，除了2名一度受困的女員工外，還有一名員工嗆傷自行前往醫院就醫。由於救災過程沾染到廠內化學物質，7名警消身體過敏刺痛，所幸人並無大礙。

消防局今天中午12點獲報，欣興電子又發生火警，現場為地上6層、地下2層樓RC結構建築物，2樓拆卸停工中生產線機台時不慎引起火警，動員118名消防員、消防車38輛、救護車4輛搶救，至於燃燒面積與損失仍待清查。