　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

插座沒使用也恐起火！　水電師傅揭「1情況」常被忽略釀慘劇

記者蔡儀潔／綜合報導

新北市中和區某一間公寓6日清晨發生火警，火焰、濃煙不停從窗戶竄出，消防人員初步研判，是插座引起。實際上，水電師傅及消防員指出，除了同時間又長時間使用多項高耗電的電器外，還有另一種特殊情況，沒使用電器也可能起火。

▲公寓分租套房「插座起火」1人受困。（圖／東森新聞）

[廣告]請繼續往下閱讀...

6日清晨6時許，中和區某一間公寓發生火警，消防隊員趕到現場時，有一名50多歲詹姓租客受困，所幸最後被平安救出。至於現場起火原因，消防人員初步研判，應該是插座受潮或接觸不良導致短路起火，也不排除是插座漏電。

據《東森新聞》報導，水電師傅及消防員分析指出，民宅火警多數起火點，都是來自插座或電器設備的電線。

▲▼ 插座。（圖／東森新聞）

▲ 插座。（圖／東森新聞）

除了同時間和長時間使用高耗電的電器外，還有另一種特殊情況會導致火災，即因建築設計不良，導致牆面滲水、潮溼，插座電線也恐怕累積溼氣，最終釀成火災，一棟民宅就曾因此被燒成廢墟。屋主兒子事後指出，近日有反濕現象，墻壁濕濕的。

專業人士提出3點建議，插座鬆動或者插座孔出現銅綠，代表內部已經氧化、鏽蝕，需要迅速更換，以防釀成嚴重火災；避免同時間使用多項電器，或是插頭累積灰塵；如果墻面、樓板漏水，須找維修師傅處理，以免埋下火警隱憂。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
女房客半夜借體重計　白色小禮服爆開…網見亮點秒害羞：被看光了
「國家級鬧鐘」連14響！網推最慘受害者寶可夢阿伯：阿北，出事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超逼真！興大獸醫系引進真實等比乳牛　助練習接生小牛

插座沒使用也恐起火！　水電師傅揭「1情況」常被忽略釀慘劇

規模6.1地震後1小時！屏東也地牛翻身　最大震度3級

春節搭客運也有孝親優惠　65歲↑「新店-羅東」只要30元

快訊／濃霧特報！放連假前先變天　立春後首波鋒面全台有雨時間曝

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台　氣象局解釋原因

百萬頭獎倒數2天！　新聞雲App樂透要你新年當富翁

酒吧認醫生乾爹「送60萬鑽石」！被求歡讓她氣炸討拍　網反酸爆

「國家級鬧鐘」連響14次！網推警報受害者是他：阿北，出事了阿北

快訊／國家級警報14連發！民眾半夜嚇爆「怎麼了」　氣象局回應了

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

搶進投票所挨轟「道德衰落」！黃捷致歉、不認插隊：完全是個誤會

金鐘視帝東區餐廳打工　半夜清奧客嘔吐物：起碼有事做

留任鳳山！黃捷落淚「再服務2年」 3度鞠躬：謝謝正義的鳳山鄉親

黃捷現身鳳山高中！眼布血絲　穿紅衣襪「幸運色開運」

樹林66歲獨居婦「從11樓墜下」　夫陪妻散步遭壓傷！昏迷指數3

超逼真！興大獸醫系引進真實等比乳牛　助練習接生小牛

插座沒使用也恐起火！　水電師傅揭「1情況」常被忽略釀慘劇

規模6.1地震後1小時！屏東也地牛翻身　最大震度3級

春節搭客運也有孝親優惠　65歲↑「新店-羅東」只要30元

快訊／濃霧特報！放連假前先變天　立春後首波鋒面全台有雨時間曝

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台　氣象局解釋原因

百萬頭獎倒數2天！　新聞雲App樂透要你新年當富翁

酒吧認醫生乾爹「送60萬鑽石」！被求歡讓她氣炸討拍　網反酸爆

「國家級鬧鐘」連響14次！網推警報受害者是他：阿北，出事了阿北

快訊／國家級警報14連發！民眾半夜嚇爆「怎麼了」　氣象局回應了

懼高柴卡窗台向媽媽眼神求助　「開飛機耳」狂哀號：快抱偶下去

曙光出現！法國開始施打第3支疫苗　確診數、住院病患「連日減少」

超逼真！興大獸醫系引進真實等比乳牛　助練習接生小牛

插座沒使用也恐起火！　水電師傅揭「1情況」常被忽略釀慘劇

遊騎兵送走12年游擊手安德魯斯　換運動家前全壘打王戴維斯

東吳女大生上廁所被偷拍！變態工程師夜潛放「針孔藏鋁箔包」

規模6.1地震後1小時！屏東也地牛翻身　最大震度3級

30歲就要開始做　2種抗老運動「比同齡看起來更年輕」

春節搭客運也有孝親優惠　65歲↑「新店-羅東」只要30元

獨家鴕鳥互動咖啡廳！直擊「恆春超神秘農場」　還能釣魚、餵天竺鼠

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

生活熱門新聞

快訊／凌晨01:36突一震！北部搖晃至少20秒　國家警報狂響

宜蘭6.1強震　搖晃20秒嚇壞網友

快訊／國家警報「叫醒台灣人」！網傻：整條巷子都在叫

快訊／國家警報狂響14次　氣象局回應了

快訊／遭女記者挑釁「告啊」　雞排妹：可能是豪記找來的吧

「國家級鬧鐘」連響14次！網推警報受害者：出事了阿北

國家警報14連發！規模6.1地震撼全台　氣象局解釋原因

最美幼兒園教師！網跪求：想重讀一次

雞排妹為何挑翁立友開槍？網揭1原因

新北女「刮中200萬」本尊現身　親曝選號關鍵

翁立友輸了！網整理記者會10點　1張圖秒懂

乾爹送60萬鑽石求歡　她氣炸討拍

6.1強震14封警報　她稱讚：難得

案924抗體陽性！張上淳曝可能感染源

更多熱門

相關新聞

新北公寓「插座漏電」　套房狂燒

新北公寓「插座漏電」　套房狂燒

新北市中和區某一間公寓6日清晨6時許發生火警，消防隊員趕到現場時火焰、濃煙不停從窗戶竄出，現在更有一名50多歲詹姓租客受困，所幸最後被消防員平安救出。至於現場起火原因，消防人員初步研判，應該是插座受潮或接觸不良導致短路起火，也不排除是插座漏電。

台南東山民宅火警住戶平安脫困

台南東山民宅火警住戶平安脫困

欣興電子山鶯廠火災原因曝　初估無增加重大損失

欣興電子山鶯廠火災原因曝　初估無增加重大損失

欣興電子起火原因曝！乙炔拆上次火災設備釀禍

欣興電子起火原因曝！乙炔拆上次火災設備釀禍

欣興電子山鶯廠傳火警　拖累股價翻黑跳水重挫

欣興電子山鶯廠傳火警　拖累股價翻黑跳水重挫

關鍵字：

火警起火插座火災

讀者迴響

熱門新聞

快訊／凌晨01:36突一震！北部搖晃至少20秒　國家警報狂響

獨／捕獲金鐘視帝東區餐廳打工

宜蘭6.1強震　搖晃20秒嚇壞網友

快訊／國家警報「叫醒台灣人」！網傻：整條巷子都在叫

疑似性騷目擊者！爆雞排妹被「從屁股中間刷卡」

快訊／國家警報狂響14次　氣象局回應了

傳產公司待12年！「年終發了」金額逼哭他

陳昇35歲帥兒結婚　絕美昇嫂罕見曝光

網友分析記者會「翁立友才最可憐」質疑雞排妹3行為

日月潭57死船難！員工旅遊92人擠爆翻覆　「全家緊擁沉湖底」

快訊／遭女記者挑釁「告啊」　雞排妹：可能是豪記找來的吧

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

基隆花蟹捕撈上岸！竟自帶身分證

「國家級鬧鐘」連響14次！網推警報受害者：出事了阿北

許效舜摸到女記者肩膀秒道歉　NONO：不是尾牙沒關係

更多

最夯影音

更多
孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」
拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面