插座沒使用也恐起火！　水電師傅揭「1情況」常被忽略釀慘劇

記者蔡儀潔／綜合報導

新北市中和區某一間公寓6日清晨發生火警，火焰、濃煙不停從窗戶竄出，消防人員初步研判，是插座引起。實際上，水電師傅及消防員指出，除了同時間又長時間使用多項高耗電的電器外，還有另一種特殊情況，沒使用電器也可能起火。

▲公寓分租套房「插座起火」1人受困。（圖／東森新聞）

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6日清晨6時許，中和區某一間公寓發生火警，消防隊員趕到現場時，有一名50多歲詹姓租客受困，所幸最後被平安救出。至於現場起火原因，消防人員初步研判，應該是插座受潮或接觸不良導致短路起火，也不排除是插座漏電。

據《東森新聞》報導，水電師傅及消防員分析指出，民宅火警多數起火點，都是來自插座或電器設備的電線。

▲ 插座。（圖／東森新聞）

除了同時間和長時間使用高耗電的電器外，還有另一種特殊情況會導致火災，即因建築設計不良，導致牆面滲水、潮溼，插座電線也恐怕累積溼氣，最終釀成火災，一棟民宅就曾因此被燒成廢墟。屋主兒子事後指出，近日有反濕現象，墻壁濕濕的。

專業人士提出3點建議，插座鬆動或者插座孔出現銅綠，代表內部已經氧化、鏽蝕，需要迅速更換，以防釀成嚴重火災；避免同時間使用多項電器，或是插頭累積灰塵；如果墻面、樓板漏水，須找維修師傅處理，以免埋下火警隱憂。