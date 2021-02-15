　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

隱身在國會裡的花園！　賴惠員靠插花變出「一花一世界」

▲▼民進黨立委賴惠員在春節前示範插花。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委賴惠員。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

來自台南市第一選舉區（新營、柳營、鹽水、後壁、白河、東山、學甲、北門、將軍、下營、六甲）的民進黨立委賴惠員，進入國會工作已經滿一週年，不過很少人知道賴惠員除了問政專業外，還曾經擔任過「插花老師」開班授課，任何花材都能在她的手藝中綻放出另一片新世界。

立法院第10屆第2會期的臨時會在1月29日結束，2月1日就是第3會期的報到日，賴惠員一如往常地北上完成報到程序，結束後在辦公室內準備了仙客來、文心蘭、火鶴、百合、桔梗等各種花材，親自示範起自己的第二專長。

▲▼民進黨立委賴惠員在春節前示範插花。（圖／記者林銘翰攝）

▲插花早已經成為賴惠員的第二專長。（圖／記者林銘翰攝）

賴惠員表示，自己從大學時期就開始學習插花，從小就對花非常有興趣，這也要感謝自己的母親，因為學習花藝非常昂貴，「每次我繳1千塊的學費時，我媽都說我這麼喜歡花、要認真插，看以後能不能發展成自己的專長」。

賴惠員認為，插花就很像學習音樂，可以療癒情緒，自己在台北的會館也種植了6、7盆仙客來，這些花材能夠幫助她融入台北這個新故鄉，也由於台南是蘭花的故鄉，因此每當她在台北看到蘭花時，情緒就會非常興奮與貼近。

賴惠員透露，自己很喜歡在家裡擺放還沒開苞的花，例如百合花或玫瑰花，一般花開的週期大概是7至14天，也因為民代的生活很忙碌，一忙起來常常忘記時間、日期，「時間對我們而言好像行雲如流水、快速地過去」，因此她會藉由花的成長過程，來提醒自己一個禮拜已經過了幾天，也療癒自己忙碌的生活。

▲▼民進黨立委賴惠員在春節前示範插花。（圖／記者林銘翰攝）

▲賴惠員親自示範插花技巧。（圖／記者林銘翰攝）

賴惠員說，她常常跟自己助理說，「我們是活菩薩、手上很多資源」，有時候一通電話就可以幫一個家庭解決困難，為什麼不認真做呢，她也常常自我鼓勵，希望自己的路可以走得更遠，因為服務的過程是快樂的，只是生活實在忙碌，因此她常常用花藝療癒自己。

賴惠員指出，自己還曾經開班授課傳授插花，「我不是教個人班、是團體班，像是救國團或農會」，一個班加起來都是30個人，有的甚至會超過50個人，教起來非常辛苦。

▲▼民進黨立委賴惠員在春節前示範插花。（圖／記者林銘翰攝）

▲賴惠員曾經開班授課傳授花藝。（圖／記者林銘翰攝）

在傳授花藝的過程中，賴惠員也領悟到，「有美感的人很快就呈現出來」，色彩比例都能抓得很精準，最痛苦的就是一開始插不來的學生，雖然一直修正要花很多時間，但是等到學生頓悟後，開始喜歡插花、並且走入花藝的世界，那就是身為老師最大的成就。

賴惠員也分享，文心蘭、火鶴都是台南每年大量外銷的花卉，在將軍區更有大面積的桔梗，相較於中部的高山種植很多百合，桔梗花在台南有很好的種植技術，包括火鶴、文心蘭也都是台南很值得驕傲的素材。

▼賴惠員表示，她常以花藝療癒自己忙碌的工作生活。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼民進黨立委賴惠員在春節前示範插花。（圖／記者林銘翰攝）

其他人也看了這些新聞...

趙少康宣布參選2024總統　力促兩岸和平、藍綠和解
趙少康：參加2024國民黨總統初選「輸了也不會脫黨」
趙少康誓言「Make Taiwan Great Again」　揭秘參選2024原因

相關新聞...

周玉蔻酸趙少康「玩掛國民黨」：再一周要選宇宙之王？
藍營議員開砲趙少康：1996年後沒勝選的政治金童　說越多破綻越多

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／大年初四台南火燒車！　2人慘成焦屍
孫生送醫掛急診！　才剛許願要身體健康
蔡英文過年邀請網紅到官邸吃飯　雞排妹有事缺席
空軍志願役跑新春聚會　試車拋飛2死！23歲妻目睹崩潰
小馬雲被趕回農村！又胖又邋遢現況曝　連「2+2」都答錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

70歲仍鐵馬追風　馬英九年假邀民眾加入自行車行列

雲端最前線／柯P來了！從醫病到醫國　如何率北市科技戰「疫」？

高市民代攜家帶眷做愛心！黃文益寒冬送暖　眾人大讚「好暖」

空軍初四一早升空實施驅離任務　共機傳也廣播回應了

蔡英文過年邀請網紅到總統官邸吃飯　雞排妹有事缺席聚會

修憲委員會下會期啟動　聚焦18歲公民權

孫大千批王定宇：修理馬英九蹭聲量　抹紅前先Google搞清楚事實

奈良美智抵台！蔡英文信件曝　準備巧克力小籠包、珍奶到防疫旅館

隱身在國會裡的花園！　賴惠員靠插花變出「一花一世界」

王定宇批馬英九：不敢聲援香港、無視新疆慘狀　被唾棄剛好

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

70歲仍鐵馬追風　馬英九年假邀民眾加入自行車行列

雲端最前線／柯P來了！從醫病到醫國　如何率北市科技戰「疫」？

高市民代攜家帶眷做愛心！黃文益寒冬送暖　眾人大讚「好暖」

空軍初四一早升空實施驅離任務　共機傳也廣播回應了

蔡英文過年邀請網紅到總統官邸吃飯　雞排妹有事缺席聚會

修憲委員會下會期啟動　聚焦18歲公民權

孫大千批王定宇：修理馬英九蹭聲量　抹紅前先Google搞清楚事實

奈良美智抵台！蔡英文信件曝　準備巧克力小籠包、珍奶到防疫旅館

隱身在國會裡的花園！　賴惠員靠插花變出「一花一世界」

王定宇批馬英九：不敢聲援香港、無視新疆慘狀　被唾棄剛好

2021重大天象「血月」5月降臨...網憂災難預兆　氣象局解釋了

站穩大聯盟要勇敢　張育成嘗試跨出那一步

快訊／大年初四台南七股火燒車　2人慘成焦屍！火勢240秒撲滅

宜蘭新增2縣定古蹟：林氏家廟追遠堂、蘇澳張公廟

藏年終當私房錢！妻曬棉被「13萬現金」被抖出　尪回家一看要哭了

立志成為海軍「水行俠」　任毅任婕兄妹檔守護海疆安全

錦江軍艦完成26年偵巡使命　塔江軍艦薪火相傳

愛吃湯泡飯！長輩狂勸「會胃痛」　醫揭背後真相

人民日報：美國應對台灣「慎重行事」

去年狂賣！「2020年賣場火熱熟食排行」　必吃銅板便當、烤雞腿

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

政治熱門新聞

蔡英文邀請網紅到總統官邸吃飯　雞排妹有事缺席

貧困兄妹流淚收下過年新衣　羅紹和：儘快幫他們蓋廁所

趙少康27年前辯論會高喊「中華民國萬歲」

高嘉瑜連唱金曲要平反：我根本超會唱

你還記得嗎？　回顧韓國瑜10句「庶民語錄」

金門戰地女兒陳玉珍　一身勁裝霸占主席台

馮世寬脫西裝帥翻　金句總回顧　

台北旅遊警示亮紅燈　含兒童新樂園、西門町

奈良美智抵台！蔡英文信件曝　準備巧克力小籠包到旅館

爭取提名參選屏東縣長　蘇清泉春節廟宇參拜

錢震宇：民進黨執政台灣更加對立、分歧

王定宇批馬英九：無視新疆慘狀　被唾棄剛好

侯Sir情人節視察古蹟博物館　親畫愛心「牛好日子」春聯

國民黨團新女戰神誕生

更多熱門

相關新聞

黃偉哲祈求神明護佑台南並推銷在地農特產

黃偉哲祈求神明護佑台南並推銷在地農特產

台南市長黃偉哲大年初二馬不停蹄地至各地宮廟祈福，早上先到安平開台天后宮、安平觀音亭、中西區福德祠及麻豆代天府上香，下午則至安定保安宮、新化太子宮及龍崎文衡殿參拜，立委王定宇、市議員李偉智、鄭佳欣及吳禹寰也陪同一起祈求神明護佑188萬台南市民闔家平安萬事如意。

台南直播主遭擄　爆送綠帽被尋仇

台南直播主遭擄　爆送綠帽被尋仇

大年初四台南市路邊停車恢復收費

大年初四台南市路邊停車恢復收費

情人節求姻緣台南月老廟功能大不同

情人節求姻緣台南月老廟功能大不同

獨／台南直播主被擄！上銬脫光逼唱歌凌虐2天

獨／台南直播主被擄！上銬脫光逼唱歌凌虐2天

關鍵字：

賴惠員插花台南

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

合照比OK手勢　環球影城員工開除

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

1小時喝掉7.2kg紅豆湯！　當年大胃王女帝是她

起底愛莉莎莎高學歷背景！

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面