隱身在國會裡的花園！　賴惠員靠插花變出「一花一世界」

▲民進黨立委賴惠員。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

來自台南市第一選舉區（新營、柳營、鹽水、後壁、白河、東山、學甲、北門、將軍、下營、六甲）的民進黨立委賴惠員，進入國會工作已經滿一週年，不過很少人知道賴惠員除了問政專業外，還曾經擔任過「插花老師」開班授課，任何花材都能在她的手藝中綻放出另一片新世界。

立法院第10屆第2會期的臨時會在1月29日結束，2月1日就是第3會期的報到日，賴惠員一如往常地北上完成報到程序，結束後在辦公室內準備了仙客來、文心蘭、火鶴、百合、桔梗等各種花材，親自示範起自己的第二專長。

▲插花早已經成為賴惠員的第二專長。（圖／記者林銘翰攝）



賴惠員表示，自己從大學時期就開始學習插花，從小就對花非常有興趣，這也要感謝自己的母親，因為學習花藝非常昂貴，「每次我繳1千塊的學費時，我媽都說我這麼喜歡花、要認真插，看以後能不能發展成自己的專長」。

賴惠員認為，插花就很像學習音樂，可以療癒情緒，自己在台北的會館也種植了6、7盆仙客來，這些花材能夠幫助她融入台北這個新故鄉，也由於台南是蘭花的故鄉，因此每當她在台北看到蘭花時，情緒就會非常興奮與貼近。

賴惠員透露，自己很喜歡在家裡擺放還沒開苞的花，例如百合花或玫瑰花，一般花開的週期大概是7至14天，也因為民代的生活很忙碌，一忙起來常常忘記時間、日期，「時間對我們而言好像行雲如流水、快速地過去」，因此她會藉由花的成長過程，來提醒自己一個禮拜已經過了幾天，也療癒自己忙碌的生活。

▲賴惠員親自示範插花技巧。（圖／記者林銘翰攝）



賴惠員說，她常常跟自己助理說，「我們是活菩薩、手上很多資源」，有時候一通電話就可以幫一個家庭解決困難，為什麼不認真做呢，她也常常自我鼓勵，希望自己的路可以走得更遠，因為服務的過程是快樂的，只是生活實在忙碌，因此她常常用花藝療癒自己。

賴惠員指出，自己還曾經開班授課傳授插花，「我不是教個人班、是團體班，像是救國團或農會」，一個班加起來都是30個人，有的甚至會超過50個人，教起來非常辛苦。

▲賴惠員曾經開班授課傳授花藝。（圖／記者林銘翰攝）



在傳授花藝的過程中，賴惠員也領悟到，「有美感的人很快就呈現出來」，色彩比例都能抓得很精準，最痛苦的就是一開始插不來的學生，雖然一直修正要花很多時間，但是等到學生頓悟後，開始喜歡插花、並且走入花藝的世界，那就是身為老師最大的成就。

賴惠員也分享，文心蘭、火鶴都是台南每年大量外銷的花卉，在將軍區更有大面積的桔梗，相較於中部的高山種植很多百合，桔梗花在台南有很好的種植技術，包括火鶴、文心蘭也都是台南很值得驕傲的素材。

▼賴惠員表示，她常以花藝療癒自己忙碌的工作生活。（圖／記者林銘翰攝）



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