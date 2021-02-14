獨／台南驚爆直播主被擄！上銬脫光逼唱歌凌虐2天　付60萬贖身

▲台南市1名直播主，驚傳1月21日晚上出門在安平區健康三街全家超商購物時，被數名不詳人士擄走凌虐，直到付出60萬元贖款才獲釋。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1名直播主，驚傳1月21日晚上出門在安平區健康三街全家超商購物時，被數名不詳人士擄走，遭人上手銬腳銬凌虐，被迫脫光衣服錄影、逼迫唱歌…，直到付出60萬元贖款才獲釋，台南市警四分局警方指出，本案警方依法受理報請檢察官指揮偵辦，已緝獲數名犯嫌，目前因部分犯嫌未到案，案情尚難透露。

據了解，1名經營FB網路直播販售精品服飾的唐姓直播主，1月21日晚上出門，前往台南市安平區健康三街全家便利商店購物時，被數名男子擄走，遭人軟禁2天之久，期間遭犯嫌等人上手銬腳銬凌虐，還被迫脫光衣服錄影，並逼迫唱歌淩虐…，直到2天後收到唐男親友支付50、60萬元贖金，唐男才獲釋。

據唐男友人指出，唐男獲釋後至今都未見到人出面，疑似心裡受到不好陰影及恐懼，且至今犯嫌依然逍遙法外，疑似警方包庇，避重就輕，希望相關單位能幫忙發聲，讓這相關犯嫌惡行惡狀受到制裁，並查明這起案件受理的警察單位是否有吃案的嫌疑。

台南市警四分局指出，本案案發後警方即依法受理報案，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，警方成立專案小組全力進行偵辦，目前已查獲數名犯嫌，且查獲長短槍械，惟尚有部分共犯在逃尚未到案，檢警正積極追緝以進一步釐清相關案情中，並無所謂吃案、包庇等行為，本案已由檢察官指揮偵辦，基於偵查不公開原則，警方無法透露相關偵辦案情訊息，對於檢警依法偵辦的嚴正決心與態度不用懷疑。

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