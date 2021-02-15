「酒矸倘賣嘸」小夥子成企業家　吳春池把廢玻璃變黃金



▲春池玻璃創辦人吳春池以前原本是一個回收玻璃瓶的小夥子，後來將廢玻璃發揚光大，將商業與藝術結合，創造年收5億的產值。（圖／翻攝春池玻璃臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

年輕時沿路叫「酒矸倘賣嘸」的回收玻璃瓶罐小夥子，一步一腳印成為台灣知名結合商業與藝術的玻璃企業家。今年72歲的吳春池原本是最大廢玻璃瓶回收商，約20多年前，春池玻璃廠遇大陸惡性競爭，但他將廢玻璃轉型做成綠建材、價值不菲的玻璃藝品，公司年營收近5億元，成為全台回收玻璃業的佼佼者。

▲春池玻璃將藝術融入廢玻璃中，連蔡英文總統都曾親臨訪問。



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吳春池說，以前環保意識不足，廢棄玻璃沒人要，剛退伍的他看見新竹玻璃廠囤了200噸的碎玻璃要處理，他將這些廢玻璃買下來轉手賣出，開啟了他的「玻璃之路」。

年輕的吳春池只有1台卡車、1個司機，就這樣3個人一天幫2、3噸玻璃四處去化，因為搬玻璃，身上還留有大小道割傷。1974~1978年間因石油產業蕭條，回收玻璃大滯銷，他屯了幾千萬的「貨底」賣不出去，山不轉路轉，吳春池將玻璃回收轉型成「春池玻璃廠」，反為吳春池帶來可觀的收益。

▲因石油產業蕭條，回收玻璃大滯銷，吳春池靈機一動，將玻璃回收轉型成「春池玻璃廠」，從此走上玻璃界的龍頭之路。

花無百日紅，1999年吳春池再次遇到經濟風暴，加上對岸削價激烈，新竹玻璃業「存活率」不到一半，吳春池腦筋動得快，將廢玻璃研發再製成綠建材，並把玻璃藝品精緻化，與藝術家合作，將坡璃藝術再升級，吳春池的玻璃搖身一變，成為兼具價格與價值的終極藝術。

吳春池帶領「春池玻璃」走向新世界，不只專櫃銷售，還在新竹市成立玻璃博物館，結合人文歷史說故事，新竹市府也將春池玻璃設計的「玻璃鯉魚」放入新竹都城隍廟前的鯉魚水池中，作為新竹在地藝術的代表，一起見證新竹古城的過往與今來。

2020年台灣設計展中，春池玻璃也在其中專設一館展出。亮彩吸睛的玻璃珠球池，來自工廠回收的廢棄酒瓶，在經過分類、分色、去雜質、粉碎後，利用窯爐高溫去銳角，熔合成一顆顆晶潤的圓珠。玻璃珠滾落管中，順著軌道，匯聚成池，民眾光腳踩進球池，透過身體觸覺，感受流動擴散的小玻璃珠；還有使用廢棄玻璃滾動、鏟車推移廢棄玻璃山、機器打碎廢棄玻璃等回收處理的現場音，廢玻璃與自然音結合，編織成一首動人的樂曲。

▲▼來自工廠回收廢棄酒瓶製成亮彩玻璃珠，利用窯爐高溫去銳角，熔合成一顆顆晶潤的圓珠，民眾光腳踩進球池，透過身體觸覺，感受流動擴散的小玻璃珠。

不僅如此，2020 GQ Taiwan使用的獎座也是春池玻璃的得意之作之一，以熱塑玻璃打造的獎盃，需要經過熱熔、挖取、吹製，並利用地心引力手工甩動來拉成一直線的細長圓柱體，再用報紙徒手塑形1200度的高溫玻璃，得到適合獎盃設計的直徑，誤差還不能超過2mm。

▲▼2020 GQ Taiwan使用的獎座就是出自春池玻璃。

熱塑形完畢後，要置入冷爐內慢慢降溫退火至室溫約莫三天，取出後才能進行下一步的切割動作。 退火完的玻璃圓柱，在經過精挑細選後，決定最美的部分後切割，把最精華的柱狀取出後，再把尖銳的切割面經過研磨拋光後，才能進入下一個噴砂霧面的製程。春池的老師傅們做了數百支獎盃，才能得到最後十幾位得獎者握在手中的完美獎盃。

除了繁複的熱塑玻璃工藝外，春池玻璃也延續0到1的永續循環理念，除了加入了循環的回收LCD玻璃材料外，「接力棒」的型態，也代表著每一位得獎者在發光發熱的同時，也在準備把自己的影響力，默默的影響下一屆的的得獎者，讓這個有意義的正向循環，帶領台灣走向下個世代。

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