神解說回收物超實用！清潔隊員吐心聲「無法微笑面對」網看哭了

▲原PO自稱是清潔隊資源回收隊員。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「一位垃圾車回收車清潔人員的心聲！」一名清潔隊資源回收隊員10日在臉書《爆怨公社》貼文，說他遇過很多人其實不是很清楚所謂回收和不能回收的物品，甚至有人連是不是廚餘都分不清，「我想在此與親愛的你們分享一下何謂回收物品。」辛苦的工作內容曝光後，其他人也不禁直呼「感謝有你們，不然家家戶戶都是垃圾堆。」

這位網友用11個分類，清楚敘述可以回收的東西，也分享在收這些回收物時，清潔人員會遇到的幾個困擾情形。

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1、紙類

回收隊員首先提醒，「衛生紙」不可回收，是一般垃圾；若是「餐盒類」，則必須清洗乾淨，不可殘留食物或液體，「因為如此，常有蛆或惡臭物品灑到我們身上（我們是要一一倒袋分類的）」；另外，想回收「紙箱」的話，他希望能拆開就幫忙拆開，「一天下來拆數10個紙箱，手指頭痛痛要看醫生……！」

2、寶特瓶

原PO表示，有很多民眾會把菸蒂加水裝在裡頭，甚至還有尿液……讓他不禁直呼「瓶內不要殘留液體！」

3、玻璃類

回收隊員透露，玻璃類「並不包括瓷器」，強調碗盤、花瓶都不可回收，強化玻璃也不是玻璃類，而不是玻璃類回收物品的話，直接丟垃圾車即可，「玻璃容器內也要清淨噢～玻璃請分開給我們回收人員。」

4、金屬類

原PO說，金屬類很簡單辨別，「只要銅、銀、鋁、鐵、金都可回收，如果您捨得丟棄金銀的話。」另外，雨傘也可以回收鐵類，「但是要麻煩您將外層膠布拆掉才回收噢！」

5、塑膠袋

對於塑膠袋應該是很多人最搞不清楚的一類，回收隊員就說，「這方面，只要是包裝袋，例如『食品、衣物包裝袋』等等……皆是『垃圾』！」並說塑膠袋只有「手提軟性塑膠袋」可回收，甚至連摸起來硬硬的袋子都不行，而且還要乾淨，不能有臭臭的液體在裡頭，「還有裝藥物的袋子、鋁箔包裝袋，通通是垃圾！」

▲原PO貼文教學有哪些東西可以回收。（示意圖／Pixabay）

6、舊衣物

過年到了，一定有很多人想丟舊衣，原PO表示，可以回收的舊衣「只有衣服跟褲子」，床單、罩和枕頭則都是垃圾，鞋子也是無法回收的物品。

7、燈管燈泡

回收隊員表示，燈管燈泡可以回收，但是如果有破損，就要丟垃圾車。

8、電池光碟

原PO說道，CD、DVD這類光碟是可以回收的，「但是錄音帶跟錄影帶麻煩丟垃圾車…！那也是不回收的物品！」

9、家電類

「皆可以回收，但是超大冰箱或其他超大型家電，要視情況收取了，畢竟回收車容量有限……！」回收隊員指出，一台車回收幾百户，收取量其實很驚人，所以要看當時還有沒有空間可以放大型家電。

10、保麗龍

保麗龍類的部分，可以交給回收人員回收，「上面有膠帶貼紙的麻煩要清除乾淨」，如果方便的話，可以把保麗龍折成小塊小塊的，這樣比較不占空間。要注意的是，保麗龍一樣也要保持乾淨，「尤其是放海產的，真的是五味雜陳。」

11、電池

可回收電池包括「行動電源、家用電池、汽機車電池（馬ㄉㄟˋ力）」。

最後清潔隊資源回收隊員表示，可能很多人會覺得回收人員態度差、不親民，但其實只是因為他們可能很累，畢竟站在行駛的車上，分類堆得跟山一樣的回收品真的很不容易，有些民眾還會把物品直接砸在回收人員身上，「拜託，不要再用丟的，我們回收人員都會收到完，司機才會啟動車輛（包括各種尖銳物品）」，如果急著丟上車，可能會灑得車上到處都是，「我們也要忍受一一拾起再分類，很抱歉無法微笑面對大家……！」

貼文一出，吸引超過7千多人按讚，其他網友不禁紛紛留言，「講解得非常清楚，感謝你們為環保付出，辛苦了」、「天哪這篇好實用，馬上存起來」、「真的辛苦了，上次才看到定點垃圾車被丟到滿出來，像一座山，真可怕，我真的佩服你們的工作」、「感謝有你們，不然家家戶戶都是垃圾堆」、「過年到了垃圾量跟回收量真不是蓋的，真的辛苦你們了」、「玻璃類的我都做錯了，原來碗不能回收啊！辛苦了，謝謝！」