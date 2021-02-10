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破衣破鞋快扔！過年必丟5樣物品　初一用新碗帶財運

▲新年大掃除，破鞋破椅快扔。（圖／記者林懿捷攝）
▲新年來臨，是不是有一批舊鞋要丟？（圖／記者林懿捷攝，下同）

社群中心／林懿捷

距離農曆新年還剩兩天，相信大家都陸續打掃家裡及辦公室環境了，畢竟年前大掃除是華人習慣，「掃塵（陳）」代表了「出陳布新」，但有些人可能沒那麼勤勞，或是忙碌到沒時間整理，那麼請把握住重點，包括「破衣」、「破碗」、「破鞋」在內的物品必丟，好好迎接嶄新的一年。

▲新年到，不要的舊衣舊鞋快點扔掉。（圖／記者林懿捷攝）

▲整理了一批不會再穿的舊衣服，可以拿去回收！

根據傳統民俗，從農曆臘月（十二月）二十三日開始到到除夕為止，是俗稱的「掃塵日」，同時也稱「迎春日」；此時掃塵代表著把「窮運」、「晦氣」通通掃掉，因此像是，「破衣服」、「破鞋」、「破碗」這3樣物品趕緊丟了，不丟會破財！

破衣服快扔
有種說法為，「穿著破舊，代表窮困，因為看上去就像乞丐一樣，穿著殘破衣物乞討」，雖然有些誇大，但用以民俗文化來說，衣服有「衣祿」的意思，穿得破爛，就表示身無分文，若有家中有破衣破褲，壞到不能穿了，請趕緊扔掉別硬放在家中，別幻想還有機會穿到！而你若是業務或銷售人員，更要儘量避免穿著破洞衣服，以免招來破財。

破鞋應該扔
如果家中有已經破掉的鞋，或是一直捨不得丟、但其實不會再穿、很久不穿的鞋，請下決心將它們丟掉；破鞋子給人一種貧窮、晦氣的感覺，雖然穿破舊鞋不表示會馬上破財，但是把破鞋留下來放在家中，是一種好運無法進門的風水格局。

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▲新年大掃除，破鞋破椅快扔。（圖／記者林懿捷攝）
▲既然鞋底都破洞了，就不用留了！

破碗不要留
人們常用「飯碗」來比喻工作、收入，所以會用「丟了飯碗」形容失業！因此，家中的碗盤若是出現了裂紋或缺口，是一種破財的象徵，請把它們丟了吧！另外，有些人會在大年初一用新的碗，寓意著新的一年帶來新的財運。

壞掉椅子要扔
以風水學來說，破損的物件都表示容易招來破財、傷身，而且壞掉的椅子更帶來陰氣，會影響家裡人們的運勢。

▲新年到，不要的舊衣舊鞋快點扔掉。（圖／記者林懿捷攝）▲新年大掃除，破鞋破椅快扔。（圖／記者林懿捷攝）

▲鞋櫃已經放不下，可以淘汰不穿的、椅子已經破到不能坐了，就不用留著占空間！

來歷不明的佛像丟掉
民俗專家廖大乙曾說，佛身自帶靈氣，一旦請入家宅就必須誠心誠意供奉，但若是有來歷不明的佛像，無法知道來歷，不曉得會招來好運或厄運，可能會引來災害，倘若佛像來歷不明，建議丟掉或化掉較為妥當。

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