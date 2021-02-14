南韓年輕世代哀與愁　「正規職」難找致恐婚族大增

▲轟動南韓在當地造成熱烈回響的韓劇《未生》，深刻刻劃職場互動與黑暗面，真實反應韓國職場生活，因此到現在仍受到熱烈討論。（圖／翻攝自tvN官網）

國際中心／綜合報導

2014年在韓國電視台tvN播出的韓劇《未生》，在當年創下尼爾森韓國8.2%的高收視率，即使已經過了7年時間，仍時常可以在韓國朋友之間聽到討論這部作品，原因就是對韓國人來說，真的是太有感觸。在1997年亞洲金融風暴後，韓元面臨大貶，企業也接連倒閉。韓國無論大小企業都被迫進行激烈的人事改革，對許多企業而言，彈性的採用制度也應運而生。像是「派遣」、「兼職」、「打工」、「實習生」等不穩定的工作型態，大量取代了相對較高成本的「正規職」採用制度。

根據韓國勞動部統計資料顯示，2020年第三季度平均月薪來到了3,895,894韓元，相當於約97,675元新臺幣。雖然看起來比起台灣薪資條件好的多，然而非正職比例卻也高達36.3%，也就是說「正職」員工比例僅占 64%左右。而韓國現在總人口約有5182萬人，扣除非就業人口後，就業者約有2,652萬人，總失業人口4.1%，約有113萬人沒有工作；青年失業率也高達8.1%，約有32萬人。

南韓所謂的「正規職」工作不好找，自己都難養活，也讓當地的結婚及生育率大幅下降。2020年南韓政府砸下200兆韓元，約新臺幣5兆多元的巨額預算，鼓勵民眾結婚、提高生育率，但仍無法打動韓國民眾，在20歲至30歲區間適婚年齡人口中，也有近五成民眾直言「不想結婚」。以去年8月份統計數據來看，韓國新生兒僅僅只有2.2萬多人，是有統計以來的最低數字。與其說是不想結婚，或許恐婚才是最主要原因。

▲在20歲至30歲適婚年齡人口中，近五成南韓民眾直言「不想結婚」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

但這樣的惡性循環恐怕還會繼續下去，2020年韓國65歲以上的老齡人口為812.5萬人，占比達15.7%。預計這樣的比例到2025年時，很有可能將繼續上升至20.3%；到了2060年，更將直線上升到43.9%，也就是韓國將邁入老年人口比例超過20%的「超高齡社會」。去年韓國老年撫養比為21.7%，代表每100名15到64歲的勞動年齡人口，要負擔扶養21.7名老人。然而加上低生育率和高齡化，這樣帶來的結果就是將導致比例逐年遞增，預計2060年扶養比恐將高達91.4%。龐大壓力之下，讓韓國年輕人喘不過氣，本來就已經工作難找的韓國，在疫情衝擊之下，生活變得更加緊繃，如何有效解決人口以及就業、貧富不均問題，這也是所有亞洲國家當前面臨的燙手山芋。

▲2020年南韓政府砸下200兆韓元，約新臺幣5兆多元預算，鼓勵民眾結婚提高生育率，但仍無法打動南韓民眾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）