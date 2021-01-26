南韓經濟慘遭新冠重創！22年來首「負成長」慘跌1%　民生消費萎縮

▲南韓去年經濟成長率為-1%，受疫情影響，時隔22年再呈負成長。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓經濟受新冠肺炎（COVID-19）疫情打擊影響，自從1998年因IMF外匯危機經濟表現呈負成長後，22年以來再度呈現負成長趨勢！韓國銀行今（26）日公佈統計數據，南韓去年第四季經濟成長率（GDP）為1.1%，然而2020年經濟成長率卻為-1%，與2019年的經濟成長率2.0%相比，下滑3個百分點。

根據《韓聯社》報導，韓國銀行26日發佈統計數據，其中去年第4季實質國內總生產毛額（GDP）為1.1%，不過2020全年GDP成長率則為-1%，為繼1980年-1.6%、1988年-5.1%，第三次呈現經濟負成長紀錄。

韓國銀行經濟統計局長朴良洙（박양수，音譯）對此表示，「我國（指南韓）經濟成長率2019年為2.0%，到了去年則為-1.0%，下滑3個百分點，與中國（2019年為6%、2020年為2.3%，下跌3.7個百分點）相比跌幅更小。主要金融機構預估，其他國家經濟成長率皆會呈現5至7%的負成長。」

朴英洙分析，「金融海嘯所影響的2008年第4季至2009年第3季，當時經濟成長率與前一年同期相比下跌1%，可以說新冠肺炎疫情所造成的影響等同於金融海嘯。」

南韓去年實質國內總生產毛額成長率第1季為-1.3%、第2季為-3.2%、第3季為2.1%、第4季則為1.1%。

而南韓去年實質國民所得毛額（GNI）經韓國銀行預估為3萬1千美元，與2019年的32115美元相比呈小幅減少。

▲南韓去年經濟受疫情影響，嚴重打擊民生消費與內需市場。（圖／達志影像）

另外，南韓去年輸出自2009年金融危機後首次呈現負成長，下跌2.5%，不過去年第4季輸出成長率為5.2%，主要集中在半導體與化學產品方面。而在民間消費方面，去年大跌5.0%。

南韓副總理兼企劃財政部長洪楠基（홍남기）於26日在臉書表示，「去年經濟規模全球排行前10名的國家，預估經濟成長率將會呈-3%至-10%之下跌趨勢。」

洪楠基解釋，「若去年下半季能緩和新冠肺炎易情，恢復日常經濟活動，則可能阻擋負成長，這是相當可惜的！去年下半季，連續2季經濟表現呈正成長，顯示出即使面臨第3波疫情擴散，強而有力、快速的經濟恢復能力打下了基礎。」

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