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南韓物流擬春節總罷工！16名宅配員過勞死無解套　共識只能夢裡見

▲▼全國宅配勞動組合27日於首爾韓進宅配總部前召開記者會。（圖／達志影像）

▲全國宅配勞動組合27日於首爾韓進宅配總部前召開記者會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，物流宅配業務量暴增，不過宅配員多半須負責包裹分流，加上一天內得配送數百件包裹，造成十數起過勞死亡案例。對此，南韓全國宅配業勞動組合（工會）於今（27）日在首爾召開記者會宣洩不滿，控訴資方毀約，且政府只在意是否達成社會共識，根本毫無作為，因此預告29日起發動無限期罷工，約有5500人參與。

根據《韓聯社》報導，宅配業勞動組合才於21日與資方代表達成共識，同意將包裹分流業務的責任歸屬劃給宅配公司，由資方另外出資聘請專人協助，解除春節罷工危機，不過才經過短短6天，便於27日在首爾市中區韓進宅配總部前召開記者會，表示依據投票結果，有91%的成員贊成罷工，因此決定於29日起正式投入無限期罷工。

宅配業勞動組合表示，「即使在與宅配公司達成社會協議後，勞動環境依舊沒有改變，因此決定投入罷工。」

▲▼首爾宅配業人員正在整理、分類包裹。（圖／達志影像）

▲首爾宅配業人員正在整理、分類包裹。（圖／達志影像）

宅配業勞動組合提出條件，要求勞資雙方代表須簽署協議書，協議書上需標明21日達成的共識，內容包括將包裹分流作業責任歸屬劃為宅配公司，使勞資雙方先前達成的社會共識能發揮法律效力，方能考慮撤回罷工。

預計至29日，CJ大韓通運、樂天宅配、韓進宅配等民間宅配公司內的2800名成員將投入總罷工，而工會裡在郵政事業本部（우정사업본부，即韓國郵政）的2650名則視公司的態度來決定是否加入罷工。

宅配業勞動組合表示，「即使宅配員過勞死等重大災害接連不斷發生，具有法律強制約束力的勞資協議卻還是只能『夢裡相見』，僅倚靠在社會上達成協議，然後資方再來毀約，類似情況反復上演，事實上我們早已處在無人救濟的絕望邊緣！」

不過業界卻反而對無限期罷工抱持相當樂觀的想法！由於工會成員佔所有宅配員的比率並不高，因此即便全數投入罷工，資方只要事先做好人力補充與分配，基本上對全國春節包裹運送上不會產生太大的影響。

►去年16名宅配員過勞死！南韓物流業工會擬春節前發動「總罷工」

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