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南韓「國寶級」影后傳遭丈夫棄養！他急回南韓駁謠言：我們沒問題

▲▼南韓資深電影女演員尹靜姬。（圖／達志影像）

▲南韓資深電影女演員尹靜姬。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓資深女星尹靜姬（윤정희，本名孫美子）今年已高齡77歲，出道至今曾參與300多部影視作品演出，還是6、70年代南韓三大影后，其演出經歷豐富，在2011年主演電影《生命之詩》時更曾榮登坎城影展，不過之後罹患阿茲海默症、病勢惡化，近年來遠走法國巴黎療養的她被爆料遭丈夫白建宇（백건우）棄養。對此，白建宇昨（11）日抵達南韓後解釋，妻子目前正接受最完善的照料。

根據《韓聯社》報導，先前某民眾在青瓦台官網上發起請願，稱國內某知名尹姓資深女演員罹患阿滋海默症後，遭到丈夫與女兒棄而不顧，獨自在巴黎近郊一棟公寓與老人癡呆、糖尿病對抗，事後尹靜姬的5名弟妹登上媒體承認，該則請願就是自己發起的，期盼白建宇與其女兒白珍稀（백진희，音譯）能正視此問題，讓尹靜姬能回到南韓接受療養，安穩度過餘生。

▲▼尹靜姬與白建宇。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹靜姬與白建宇。（圖／達志影像／美聯社）

尹靜姬在家中3男3女排行老大，5名弟妹表示，對於將家務事訴諸輿論表示抱歉，然而此舉並非為了爭奪尹靜姬的財產，他們也深知尹靜姬名下只有首爾汝矣島的2棟公寓、以及一些禮金，而這些財產歸屬尹靜姬的配偶白建宇、法律監護人女兒白珍熙所有，兄弟姊妹無權分產。

對於連日來的指控，身為南韓國內知名的鋼琴家白建宇從法國巴黎趕回南韓，一方面為了2月下旬起的國內各地巡演做準備、一方面也是駁斥謠言。75歲的白建宇11日下午3時52分抵達南韓仁川國際機場後，他表示，「（妻子）尹靜姬正安穩地度過每一日，我們之間並無存在任何問題，對於外界的擔心，我們只能由衷表達感恩。」

▲▼白建宇2月26日至3月14日，將在大田、大邱、仁川、首爾巡演。（圖／達志影像）

▲白建宇2月26日至3月14日，將在大田、大邱、仁川、首爾巡演。（圖／達志影像）

據悉，白建宇7日曾透過經紀公司Vincero（빈체로）發表聲明嚴正否認，稱只是與尹靜姬的5名弟妹在尹靜姬的養病議題上出現意見不合，並強調依照當地高等法院判決，安排尹靜姬定居巴黎某公寓，接受家族與法院指定的看護照料，並定期接受醫師看診與治療。

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