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親戚最愛問「薪水多少、幾時結婚？」　法律人神回1句…千人朝聖

網搜小組／劉維榛報導

今天是大年初二，不少人會跟媽媽回娘家吃團圓飯，面對親戚開啟顧人怨的話題，到底該如何高EQ嘴回去？司法院也來參一咖，包括薪水、結婚與生孩問題，只要「簡單一句」就能讓長輩吃癟。

▲▼ 過年發紅包,紅包 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲過年團圓，最怕長輩關心薪水與結婚問題 。（圖／記者嚴云岑攝）

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司法院粉專11日貼出超應景哏圖，並利用LINE對話模擬情境，「過年期間，有時會遇到一些尷尬的問題，到底該怎麼回話才得體？讓阿司來告訴你法律人都怎麼回！」

首先，出場的是二姑媽，「看到親戚怎沒叫人啊！」可以回擊「三親等旁系血親尊親屬，恭喜發財」，下秒二姑媽秒退群組；接著出場的是舅舅，詢問「什麼時候要結婚？」此時可回「民法第975條婚約，不得請求強迫履行」，結果舅舅也退出群組。

▲▼司法院過年哏圖（圖／翻攝司法院粉準）

▲▼司法院過年哏圖（圖／翻攝司法院粉準）

▲▼司法院過年哏圖（圖／翻攝司法院粉準）

▲司法院過年哏圖，超爆笑！（圖／翻攝司法院粉專）

再來，小阿姨問「薪水多少啊？」可以回答「面議」；嬸婆詢問「什麼時候要買房子？」就可回覆「我自始客觀不能」，就讓嬸婆當場無言以對；六叔公問「考試準備得怎麼樣？」可以回「已經著手考試行為，但錄取結果沒有發生」；最後阿嬤出場，肯定很關心「什麼時候要生小孩？」晚輩能回答「究竟是分娩時就算完成生小這件事，還是要等嬰兒能獨立完成呼吸才算完成呢？」

有趣貼文曝光後，引發近6千名網友朝聖，「終於學會正確的回話方式了」、「好有趣，法律生活化應用」、「這個宣導很用心 謝謝易懂」、「這個感覺需要筆記」、「司法院小編撿到槍」。不過也有人笑虧司法小編出包，「為什麼群組人數一直保持34人？」「唯一的bug是群組人數沒有遞減」。

文末，司法院小編也溫馨提醒，「飯可以亂吃，話不能亂說...回話一定有風險，家庭關係人人不同！長輩其實也只是想跟大家聊天，應答前請妥善評估人事時地物。」

▼哏圖快筆記！（圖／翻攝司法院粉專）

▲▼司法院過年哏圖（圖／翻攝司法院粉準）

▲▼司法院過年哏圖（圖／翻攝司法院粉準）

▲▼司法院過年哏圖（圖／翻攝司法院粉準）

過年期間，有時會遇到一些尷尬的問題，到底該怎麼回話才得體？ 讓阿司來告訴你法律人都怎麼回！ 提醒：回話一定有風險，家庭關係人人不同！長輩其實也只是想跟大家聊天，應答前請妥善評估「人事時地物」。 #飯可以亂吃，#話不能亂說 #過年要開開心...

司法院發佈於 2021年2月11日 星期四

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