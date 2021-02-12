淫魔趙斗淳完蛋了！20多歲男喊「要教訓他」持刀闖住處…下場曝光

▲趙斗淳出獄後每月爽領政府補助120萬韓元。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓知名淫魔趙斗淳（조두순）曾於2008年以殘忍、血腥手段性侵8歲女童，造成對方生殖器官、肛門遭嚴重破壞，卻僅因喝醉而被法官判處12年徒刑，去年出獄後更與妻子向京畿道安山市申請領取生活補助、國民年金，每月至少可爽領120萬韓元，而日前一名男網友看不慣如此行為，親自持刀前往趙斗淳住處，兩人下場隨之曝光！

根據《韓國日報》，事發當時趙斗淳正待在安山市檀園區的住處，一名20多歲的男性A某於9日下午5時，揹著一只背包、裡面裝著準備刺殺趙斗淳的兇器，宣稱要「嚴懲趙斗淳」，計畫潛入趙斗淳的住處。

不過當A某準備進入趙斗淳住處所在的聯立型住宅玄關大門、正當爬上樓梯時，剛好被正在附近巡邏的警察盯上，警察認為A某的行為怪異，因此一路跟蹤，並在樓梯及時阻止A某的行為，打開A某的背包後，更加確認A某的意圖。

A某不甘自己的計畫因被警方發現而泡湯，他義憤填膺向警方表示，「只有嚴懲趙斗淳，我才能繼續活下去！」

京畿道安山檀園警察署表示，「根據調查，該名嫌疑人從京畿道的住處來到此地，而且是第一次來，他並不是Youtuber。」

►性侵女童出獄申請補助！趙斗淳證實可「月領120萬」 政府無力阻擋

聽Podcast掌握國際局勢

►蘭蔻「小黑瓶」養出透亮逆齡肌！