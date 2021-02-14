紙餐具要回收！環保署：自助餐、便當店「清、分、疊」規定7月上路

▲紙餐具。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

環保署已於今年初預告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」草案，明定自助餐及便當店業者如於店內提供用餐民眾以紙餐具（如盒、蓋、盤、托盤、速食容器、免洗餐具等）盛裝菜餚，應加裝供紙餐具回收所用之資源回收設施、於營業處所採取必要之回收宣導措施，及交付回收對象回收，目標於7月正式上路。

環保署表示，為妥適回收紙餐具，業者應備有具分類、堆疊功能之紙餐具回收設施，並於該設施明顯處標示正方形「回收標誌」及「紙餐具回收處」字樣，其圖樣與文字應保持完整，並清楚可見，無限制字型樣式及字體大小；營業處所可採取如張貼回收宣導海報、標語、播送回收語音等回收宣導措施，以提醒消費者落實回收；最後須將經分類、堆疊之紙餐具交付可回收紙餐具之回收業者、古物商、拾荒者、資收個體業者等回收對象回收，讓紙餐具不跟紙類混合回收或當垃圾丟棄，以減少廢棄物產生，並增加回收處理效能及價值。

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▲自助餐及便當店強制紙餐具回收，2021年7月上路。（圖／記者陳崑福翻攝）

環保署呼籲，請自助餐及便當店業者務必重視並提早因應，儘速完成紙餐具回收設施、回收宣導措施及相關標示之設置，現階段都還在輔導期間。此外，提醒民眾在用餐後，一定要記得做好「清（順手去除菜渣，並以衛生紙簡單擦拭）、分（垃圾、廚餘及紙餐具）、疊（盒、盤、杯自成一疊）」回收3步驟，不僅可讓第一線資源回收業及個體業者更方便回收，也能提升紙餐具回收成效，所以，民眾在前端的協助分類回收是非常重要的。

環保署同時表示，為照顧第一線資源回收個體業者，將延續「資收關懷計畫」的政策，自助餐及便當店業者也可將分類、堆疊好之紙餐具提供給各地方環保局所轄列冊之資收個體業者，既能提升用餐環境及提高紙餐具回收品質外，更可使第一線資收個體業者收入增加，維護建立不易的回收體系，維護環境兼顧社會救助，一舉兩得。

