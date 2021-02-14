　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紙餐具要回收！環保署：自助餐、便當店「清、分、疊」規定7月上路

▲▼紙餐具。（圖／記者許展溢攝）

▲紙餐具。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

環保署已於今年初預告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」草案，明定自助餐及便當店業者如於店內提供用餐民眾以紙餐具（如盒、蓋、盤、托盤、速食容器、免洗餐具等）盛裝菜餚，應加裝供紙餐具回收所用之資源回收設施、於營業處所採取必要之回收宣導措施，及交付回收對象回收，目標於7月正式上路。

環保署表示，為妥適回收紙餐具，業者應備有具分類、堆疊功能之紙餐具回收設施，並於該設施明顯處標示正方形「回收標誌」及「紙餐具回收處」字樣，其圖樣與文字應保持完整，並清楚可見，無限制字型樣式及字體大小；營業處所可採取如張貼回收宣導海報、標語、播送回收語音等回收宣導措施，以提醒消費者落實回收；最後須將經分類、堆疊之紙餐具交付可回收紙餐具之回收業者、古物商、拾荒者、資收個體業者等回收對象回收，讓紙餐具不跟紙類混合回收或當垃圾丟棄，以減少廢棄物產生，並增加回收處理效能及價值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲自助餐及便當店強制紙餐具回收，2021年7月上路 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲自助餐及便當店強制紙餐具回收，2021年7月上路。（圖／記者陳崑福翻攝）

環保署呼籲，請自助餐及便當店業者務必重視並提早因應，儘速完成紙餐具回收設施、回收宣導措施及相關標示之設置，現階段都還在輔導期間。此外，提醒民眾在用餐後，一定要記得做好「清（順手去除菜渣，並以衛生紙簡單擦拭）、分（垃圾、廚餘及紙餐具）、疊（盒、盤、杯自成一疊）」回收3步驟，不僅可讓第一線資源回收業及個體業者更方便回收，也能提升紙餐具回收成效，所以，民眾在前端的協助分類回收是非常重要的。

環保署同時表示，為照顧第一線資源回收個體業者，將延續「資收關懷計畫」的政策，自助餐及便當店業者也可將分類、堆疊好之紙餐具提供給各地方環保局所轄列冊之資收個體業者，既能提升用餐環境及提高紙餐具回收品質外，更可使第一線資收個體業者收入增加，維護建立不易的回收體系，維護環境兼顧社會救助，一舉兩得。
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
孫生「送母進警局」影片遭批消費親人！　他氣炸回嗆
伯朗大道「初三驚現爆紅景點」　遊客狂拍：終於比下金城武樹
過年包1.2萬給媽媽卻遭冷落　他發現「真相」超懊惱

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人妻住雙北「公婆要求學開車」　網一面倒支持：趁早學是好事

伯朗大道「初三驚現爆紅景點」　遊客直擊狂拍！網：阿北還沒初四欸

最美「海景鐵道」曝！南迴鐵路電氣化通車　高雄－花蓮車程省39分

嘉義年節「喪屍奇觀」…百人夜追垃圾車狂奔！環保局曝收運時間表

紙餐具要回收！環保署：自助餐、便當店「清、分、疊」規定7月上路

什麼是最好的愛情？專家：是我和你情同手足

部桃群聚21人確診「已6人解隔離」　還有2人重症插管、1人肺炎

中式傳統大餅送人超霸氣！　網狂推「1家老字號」：便宜又好吃

10個沒聽過的離奇夢境！解鎖日本文豪夏目漱石內心世界

過年「翻倍包1萬2」卻被老媽冷落　真相超悲劇！網傻眼喊：很母湯

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

台南老闆遭住戶阻攔開特斯拉撞人　男趴引擎蓋「兜風300m」沿路求救

台南飯店老闆開特斯拉撞人！　男「引擎蓋兜風」300m嚇死

阿北變歐巴！柯文哲換掉高腰褲　資深裁縫師幫市長改成韓版剪裁

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

人妻住雙北「公婆要求學開車」　網一面倒支持：趁早學是好事

伯朗大道「初三驚現爆紅景點」　遊客直擊狂拍！網：阿北還沒初四欸

最美「海景鐵道」曝！南迴鐵路電氣化通車　高雄－花蓮車程省39分

嘉義年節「喪屍奇觀」…百人夜追垃圾車狂奔！環保局曝收運時間表

紙餐具要回收！環保署：自助餐、便當店「清、分、疊」規定7月上路

什麼是最好的愛情？專家：是我和你情同手足

部桃群聚21人確診「已6人解隔離」　還有2人重症插管、1人肺炎

中式傳統大餅送人超霸氣！　網狂推「1家老字號」：便宜又好吃

10個沒聽過的離奇夢境！解鎖日本文豪夏目漱石內心世界

過年「翻倍包1萬2」卻被老媽冷落　真相超悲劇！網傻眼喊：很母湯

3女星辦完婚禮氣炸！她喜宴「省略吃飯」錄節目　憲哥：像參觀故宮

孫生「親手送母進警局」影片遭批消費親人！　氣炸嗆：你來擁有這種媽試試

30歲女人要養成的5個生活習慣　睡前放下手機、學會在週末早起

53%曾遇寒假打工陷阱　最怕：亂扣錢、不實徵才、簽怪約！

用錢幣刮太慢！超狂阿伯掏出「秘密武器」刮刮樂　網笑翻：老司機

姨撂話「磕一個頭一百元」女童秒跪地狂磕　陸網笑噴：虧大了

流落街頭又中風…他遇上「這群人」送上團圓飯　淚喊好幸福

超特別「鹽酥雞丁披薩」！台中質感系台菜館　流沙芋泥球咬開爆漿

歐洲求學再到柬埔寨上班！女主管旅外15年回台　談工作關鍵秘訣

周渝民、陳意涵攜男神、女神回歸！8部台劇未播先轟動

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

愛莉莎莎「背書名單」遭網起底　

要到台北工作　退伍男抽到「太子廟籤王」車禍昏迷

愛莉莎莎反擊蒼藍鴿！又被出征「拜託別再凹」

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

唐吉軻德買松葉蟹！人妻驚「好市多等重便宜400」

牛年4生肖恐陷破財危機！專家曝化解神招

車輪餅最母湯的內餡！老饕一面倒指「1口味」

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

愛莉莎莎推生機書　作者58歲離世

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

1隔離者逃跑被捉回來　大鬧檢疫所

2021年12生肖幸運色　這5色最夯

更多熱門

相關新聞

環保署提3回收廢家電方法

環保署提3回收廢家電方法

農曆春節來臨，汰舊換新購買家電之際，有作好資源回收嗎？環保署提醒民眾，請勿隨意棄置家電，另外也提供廢家電的３種回收方式供民眾參考。環保署呼籲民眾，家中若有報廢家電時，請務必做好妥善的回收，以確保廢家電能進入合法處理體系妥善處理，避免不當拆解造成環境污染。

店家送錯餐！外送員拿筷子「交換主餐」全場看傻

店家送錯餐！外送員拿筷子「交換主餐」全場看傻

店家送錯餐「借筷子」換主菜　網友看傻

店家送錯餐「借筷子」換主菜　網友看傻

聰明環保慶新年　綠生活好easy

聰明環保慶新年　綠生活好easy

環保署：準備研議擴大限制汙染行為

環保署：準備研議擴大限制汙染行為

關鍵字：

紙餐具環保署自助餐便當

讀者迴響

熱門新聞

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

愛莉莎莎深夜道歉了！開放留言：會好好吸收所有人建議

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

起底愛莉莎莎高學歷背景！

快訊／輾死浪浪罵「畜生」！男駕駛找到了

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

合照比OK手勢　環球影城員工開除

愛莉莎莎深夜發聲！　邀醫生拍片

愛莉莎莎「背書名單」遭網起底　

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

雲林男「開車輾狗」罵畜生！牠躺地流血亡

愛豆都結婚去了！盤點二代團18位已婚偶像

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

更多

最夯影音

更多
三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面