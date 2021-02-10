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店家送錯餐！外送員拿筷子「交換主餐」排骨裝回袋子　全場看傻

▲▼便當。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲便當示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友指出，日前公司訂購某間台南知名的便當店，中午打開餐盒時發現店家送錯，明明訂得是鮭魚，送來得卻是排骨，馬上打電話去店家反應，對方也表示會馬上更換，結果外送員竟然拿著一片鮭魚，詢問公司有沒有免洗筷，是筷子把排骨夾到袋子，把鮭魚夾出來放在便當裡，讓他超傻眼。

男網友在臉書「爆怨2公社」發文，公司某天中午訂購一家台南知名的便當店，但是店家卻送錯餐點，打開便當發現不是鮭魚便當，當下立刻打電話到店家，對方也表示會更換正確的餐點。然而，大家都以為店家會送來全新的鮭魚便當，把送錯的排骨便當拿回去。

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本來以為店家會拿全新的餐點來，把排骨便當帶走，沒想到外送員到公司後，直接問說有沒有免洗筷，下一秒竟然直接把排骨夾進袋子裡，把鮭魚放在便當盒內，讓他超錯愕，「公司直接列入拒絕往來戶，已經不再訂購這家便當店了」。

貼文一出後，網友們都認為這樣很不衛生，大罵該店家，「不好意思我笑了，尤其是借衛生筷那段，這真的太離譜了，做錯也就算了，還把排骨夾回去」、「危機處理一直是一個轉折點！處理得好上天堂，反之下地獄」、「拿魚來換肉回去再賣給別人 ，好髒」、「算得很精的老闆」。

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關鍵字：

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