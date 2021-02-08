空氣爆髒全因「汙染行為」　環保署：準備研議擴大限制作為

▲二行程機車排放的碳氫化合物是四行程機車的17倍，一氧化碳約為2倍，造成空汙主因之一。（圖／環保局提供）



記者許展溢／台北報導

台灣空汙問題嚴重，未來是否有更具體強制性作為？環保署今（8日）表示，目前有7大汙染行為，在空品惡化時會禁止，已在準備研議擴大限制作為。

環保署今上午臨時開記者會找來台電和氣象局說明，其中環保署提到，以此波空品不佳期間為例，16縣市所執行的區域防制應變措施「空品惡化期間禁止7大汙染行為」，的強制作為，更從今年1月14日啟動至2月7日為此，已經啟動16次。合計稽查減排308家工廠、攔查汽機車12663輛，並對營建、餐飲業、裸露地、露天燃燒等積極巡察。

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7大汙染行為包括吹葉機使用、瀝青混凝土拌合、道路刨鋪、房屋拆除、港區裝卸水泥原料、露天噴漆（噴砂）、鍋爐清除及有機液體儲槽清洗等，環保署空保處處長蔡孟裕說，現在也在研議將禁止行為擴大，因為近來空汙都是PM2.5，屬於粒狀物，對於會產生粒狀物明顯業者，是不是未來做某種程度上的限制，現在準備在研議有有關方向。

▲蔡孟裕指出，準備研議擴大限制汙染作為。（圖／記者許展溢攝）



另外，攔查汽機車12663輛是否都合法？蔡孟裕表示，106年開始對老舊車輛採取汰舊換新措施，不管是老舊機車或老舊大型柴油車，到現執行目標都超過預期，並舉例以去年汰舊大型柴油車目標是6千輛，結果受理1.2萬輛， 老舊機車目標62萬輛，換掉約70萬，這是對於老舊車輛管控汰舊換新方式，降低本地汙染。

蔡孟裕進一步提到，稽查1萬多輛，不管機車或柴油車部分，看到有超標僅2至3成並不高，目的都是希望加強稽查，讓這些車輛在路上減少排放。