悲劇！讓你和另一半走向陌路的7種相處模式

▲在找到「對的人」之前，我們總要經歷多次分手、關係結束的痛苦。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

人的一生總會經歷多次分手，「分手」絕對不是愉快的經歷，因此在找到「對的人」之前，我們總希望可以盡量不要太痛苦，雖然感情不是一個人努力就可以，但國外網站《Bright Side》整理出7種讓伴侶之間容易走向陌路的相處模式，想要好好經營跟另一半的關係，先檢視一下自己有沒有在無意間犯下這些錯誤吧。

1. 忽略彼此共同相處的時間

伴侶彼此間共同相處的時間，對於一段關係來說非常重要。能固定維持「共度美好時光」這項習慣的伴侶，會對他們的關係感到更加滿意，因為兩個人分享彼此的經驗，會使他們更加親密，但這段時間的質量也至關重要，兩人必須有良好的溝通互動，如果一整天都坐在同一張沙發上，卻各做各的事，那麼這段時間將不會成為讓關係加分的關鍵。

2. 將另一半的付出視為理所當然

兩個人相處久了，可能會很習慣對方為你所做的一切，不但不會感謝對方，更會慢慢地將其視為理所當然，許多研究表明，如果一個人感受到自己不被重視，那麽有很大的可能會跟伴侶分手。所以如果你有願意付出的另一半，千萬要懂得感謝及欣賞對方。

3. 避免展現脆弱的一面

適時展現自己的脆弱，能讓你和他人的關係變得更緊密，當你經常避免自己脆弱的一面被看見，你可能會越來越難放開心胸地信任他人，也會讓對方覺得你們之間無法保持足夠的親密感，以至於對你越來越不了解，在這樣的關係之下，伴侶之間很難培養出深厚的情感。

4. 不尊重對方的個人界線

親密關係中經常發生這類狀況，因為以「我們」來看待彼此，就會將對方和自己視為一體，這種觀念會使我們不小心侵犯到另一半的個人界線，無論有多關心、在乎對方，都要記得兩個人是獨立的個體，因此在親密關係中，懂得尊重對方的界線跟需求，才能使你們之間的關係健康地發展。

5. 沒有好好照顧自己的身心

年紀越長，人的外型都會產生改變，但不能因為有了穩定的關係，就對自己鬆懈，應該要好好照顧自己的身心，比方說保持固定的運動習慣、維持健康的飲食、持續自我成長，讓自己一直不斷向前走，對親密關係也會有正向影響。

6. 容易自卑

自尊心低下是一段戀愛關係中的重大威脅，自尊心低下的人經常會害怕被拒絕，並竭盡所能地保護自己。因為他們總不認為自己值得被愛，也經常懷疑自己，這樣的心態可能導致他們希望這段關係儘早結束，在關係中可能也不會有足夠的付出，甚至會質疑自己的另一半，讓對方如履薄冰。

7. 避免衝突

避免衝突看似可以維持感情，讓兩人之間的關係不受到破壞，但這並不是事實。害怕衝突、避免衝突，意味著你其實正在隱藏自己的感受、忽略自己內心的需求，並因此遭受到挫敗感，但這樣的隱忍可以一時卻無法一世，最後可能會讓自己感到非常沮喪而結束這段關係，在適當的時候與另一半溝通吧，以免為時已晚。