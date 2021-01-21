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5星座「刪你好友」別想挽回了！巨蟹淚喊準…超心碎原因曝光

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲你也曾經因為對一個人失望，而狠心刪除對方好友嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

人生不如意的事情十之八九，而你也曾經歷過一段感情不歡而散，關係結束後驚覺被對方刪除好友？或是與好友一言不合下，發現自己默默被封鎖？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分享被5個星座刪好友，代表徹底完蛋、無法挽回了。網友看完瘋讚準，句句說中心聲：「對方真的讓我太失望了！」

安德魯分析5大星座一旦刪你好友、封鎖你，根本沒戲唱，要再成為朋友、戀人的機會超渺茫。他也提醒，除了要參考自己的太陽外，還要看月亮及上升星座：

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1.巨蟹座

要被巨蟹座刪好友，是非常不容易的！巨蟹不會主動刪任何人，因為只要和回憶、念舊有關的，他們不輕易抹去。但若當巨蟹驚覺自己在感情中一直在唱獨角戲，開始想要認真整理關係、避免自己越陷越深時，就會下定決心要將你從好友名單中刪除。

很怕造成對方困擾的巨蟹座，當他在關係裡的掌控已經失衡、無法控制自己的思緒，就怕在感情中的一廂情願會導致對方的困擾和壓力，就會選擇先將後路斷掉。對愛情的無能為力與太在乎，成為巨蟹刪好友的背後心碎原因。

5星座「刪你好友」別想挽回了！巨蟹曝超心碎原因。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

2.雙子座

愛交朋友的雙子，不會主動刪除任何一個人，通常是發現自己已先被朋友、前任刪除封鎖情況下，讓他傷心欲絕，必須花費時間與心力療傷、故作堅強的維持心理狀態以達到平穩，一旦出現能讓他勾起回憶或是內心產生漣漪，在不得已情況下雙子座就會立刻刪除對方。

雙子結束關係時不會將好友刪除，甚至還會點讚，是因為他在還未調整好心情時對感情還抱有一絲希望。需要對方從感情中引導的雙子，一旦刪了你的好友甚至封鎖，代表想一刀切八段不再有任何瓜葛，有的極端雙子甚至會改手機號碼、搬家，從此消失。但大部分的雙子在刪人好友時，心裡同時會存在許多悔恨和懊惱，等他心冷心死，一切就難以挽回了。

5星座「刪你好友」別想挽回了！巨蟹曝超心碎原因。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

3.金牛座

千萬不要觸碰金牛的底線！他們在感情中非常能隱忍，雖然有時會表現出些許不耐煩，但在愛情中的毅力很驚人。非常討厭不穩定關係的他，常會陷入越想越糾結的心情，會選擇先將好友狀態擺著不管，一旦關係結束，讓他們每看一次就心煩一次，在嚴重影響情緒之下，就會採取刪好友或是封鎖手段，某程度而言屬於「愛得多深就恨多深」的星座。

4.獅子座

獅子座想刪你好友是經過衡量的，當發現很多關係無法繼續，就會主動刪除。原因在於不想要看到這些會勾起不美好回憶的人事物，分手後的獅子會變得很理智，甚至很現實，開始不顧情面。有時看一次氣一次、傷心一次，不如眼不見為淨，讓你從他的生命中徹底消失。

5.天秤座

天秤座很矛盾很糾結，有些腦波弱者刪完好友會默默再加回來！天秤刪人不是因為你討厭，反過來可能是太喜歡，知道這段關係難有回報不被重視，愛得越深會讓他們做出越絕的事情。另一方面，可能是天秤覺得你很煩，跟你多說一句都覺得有壓力，甚至威脅他生活中的平穩節奏，當他不想再看到你，也會果斷刪除。

天秤座記仇能力非常強，當他想要釐清一段關係，就會讓你見識到他的狠勁。天秤不是會主動引戰的人，刪人、封鎖的一切舉動代表他徹底看透你，一旦決定要按下解除好友關係鍵，代表已做好結束關係的心理準備。

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