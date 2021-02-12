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社會 社會焦點 保障人權

用IG隨機傳「前女友裸照」...4陌生網友收到嚇傻！她一看秒崩潰

▲手游,手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿義隨機傳送前女友裸照給4名網友。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿義」（化名）與女子「阿桃」為前男女朋友關係，但他卻在分手後，隨機將對方的裸照傳給4名不認識的網友，誇張的行徑已經損害阿桃的名譽、社會評價。對此，台北地院審理後，依法判其拘役50日。

判決指出，阿義與阿桃為前男女朋友，而在兩人交往期間，阿桃曾拍攝兩張裸照給阿義留存。怎料，在兩人分手之後，阿義卻心生不滿，竟意圖散布於眾，並基於加重誹謗及散布猥影像之犯意，在2020年7月某日晚上9時許，登入自己的社群平台帳號，並傳送標記有阿桃帳號的猥褻照片給4名不明網友。

▲▼手機充電，充電線，手機。（圖／pixabay）

▲阿桃在朋友的告知下，才發現照片被散布到網路。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

阿義將上開客觀上足以刺激、滿足性慾，而使一般人感覺不堪呈現於眾之照片，傳送給不詳之4名網友，供特定多數人得以瀏覽觀看，以此方式散布猥褻影像圖片之行徑，足以貶損阿桃之名譽、社會評價，而阿桃在其他網友告知後，才發現此事，嚇得趕忙報警處理。對此，阿義於庭上對於其犯行坦承不諱，且又有阿桃之指訴、對話紀錄截圖等可佐證，可見阿義之犯行堪以認定。

對此，法官認為，阿義未能尊重他人隱私權，以不堪之方式報復阿桃，破壞社會善良風俗，並造成對方名譽受損及生活之影響，使對方甚為難堪，精神也承受極大壓力，對其身心造成相當程度之負面影響，所為實質非難，審酌其犯後坦承犯行之態度，並考量其智識程度、素行、犯罪手段等後，依犯散布猥褻照片罪，判處他拘役50日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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