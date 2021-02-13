男友帶伴手禮「少給1樣」　媽狂嫌不顧家庭！她氣1年：不回家過年

▲男友沒準備紅包，竟被媽媽嫌棄「不顧家庭！」（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

過年期間，不少人會帶另一半回家，讓長輩認證一下！不過一名女網友卻想起去年傻眼經歷，表示男友帶著伴手禮，一同與原PO回家，結果同母異父的妹妹衝出來討紅包，讓小倆口好尷尬。而媽媽還私底下嫌棄男方太小氣，直指「這個男生不好，氣得原PO今年決定不回去過年了。

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，父母離異，媽媽與現任丈夫生了一個妹妹，去年原PO特地帶著男友回媽媽家過拜年，「男友有準備禮盒，但不是紅包」，抵達家裡後，小倆口依序向長輩打招呼，結果被半路殺出的妹妹打亂計畫！

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只見妹妹當眾大喊，「姐夫～新年快樂、紅包拿來」，讓原PO一臉尷尬，更傻眼的是，媽媽事後直言「欸這個男生不好，連紅包都不包，婚後肯定很小氣，不顧家庭...」

此話一出，原PO替男友感到不公，畢竟兩人僅僅是情侶關係，「他沒義務包給我家人吧？今天又不是結婚了，結婚又是另一回事。」母女倆也為此爭吵，媽媽反指責，「妳就像溫室裡的花一樣，不懂人間疾苦...」對此，原PO決定今年不回媽媽家過年，「也不知道我這樣是對是錯？」

▲原PO透露，同母異父的妹妹正在讀五專！（圖／記者嚴云岑攝）



文章曝光後，引發5千多名網友熱議，「這讓我感覺有點沒家教欸」、「一個禮盒就可以知道妳家狀況，很划算」、「你媽的觀念很偏差，沒結婚本來就不用給紅包了 ，就算結了婚平輩也沒再給的」、「媽媽根本沒為妳想吧，只想占人家便宜」、「假如男友包200給妳妹，不知道妳媽會說啥」、「你妹妹的臉皮超厚，果然遺傳你媽，有帶禮盒回家已經很有禮貌了好嗎」、「看來她們是重視『妳的價值』，而不是妳的幸福」。