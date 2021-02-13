▲新北市圖初四開館借書搶頭香，新春限定送「閱讀伴手禮」。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

借書搶頭香，新春限定閱讀伴手禮送給你！新北市立圖書館於大年初四開館迎賓，特別推出「借書搶頭香，書福過好年」的閱讀迎新春活動，除了特別準備新春限定的閱讀伴手禮，將送給2月15日初四開館於新北市29區圖書分館第一個借書的民眾，邀大家一起感受年味裡的書香。

新北市立圖書館表示，不能出國，過年走春不妨來趟書香旅行！新北市各個風格獨具的特色圖書館，都是過年走春踩點的好去處，歡迎大家用書香迎新年，增長智慧。2月15日大年初四開館，搶頭香借書的讀者，還可以享有獨家專屬的「品．書香」閱讀伴手禮，開啟來年新氣象。

▲新北市立圖書館於大年初四開館迎賓，特別準備新春限定的閱讀伴手禮。

春節期間，很多民眾都會到廟宇求財或買彩券，趁著過年沾沾喜氣，為了讓年節更有趣味，總館與各分館2月15日初四開館，特別準備了許多新春開卷小禮與迎賓活動；總館2月15日大年初四特別由館員巧扮財神爺向入館讀者拜年，還可以跟財神爺PK擲骰子，試手氣贏好禮；永和分館初四只要借3本書，並說出牛年吉祥話，即可玩扭蛋遊戲，扭好運；瑞芳分館2月15日至2月21日，只要借閱6本書或申辦借閱證，即可抽書香紅包。

另外，新春借書還有免費咖啡請你喝！三峽分館前10名入館民眾，只要說出抽中的通關密語，同時借閱新春福袋主題書，即可獲得金牛角麵包及免費咖啡兌換券；雙溪分館2月15日至2月26日新辦證或借閱5本書，便可兌換免費咖啡一杯；樹林柑園閱覽室初四入館民眾，即可享用暖心桔茶。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868。

▲新北市圖瑞芳分館2月15日至2月21日，只要借閱6本書或申辦借閱證，即可抽書香紅包。

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