1讚10元安太座總額36萬2660元　陳志金掏私房錢：我下次不敢了

▲陳志金醫師大年初一深夜12點結算，最後包了36萬2660元。（圖／翻攝自Facebook／ICU醫師陳志金）

記者陳詩璧／台北報導

ICU醫師陳志金大年初一在臉書發起安太座活動，「po文一個讚加10元」要給太太紅包，時間到初一午夜12點截止，最後結算，陳志金拿出私房錢存褶，一共包了36萬2660元給太座，他還在深夜開直播來聊安太座過程，雖然最後私房錢還有剩，但也說「我下次不敢了」。

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▲陳志金在臉書直播結算安太座的讚數。（影／翻攝自Facebook／ICU醫師陳志金）

陳志金醫師一開始在臉書PO出和太太的對話，要用「一個讚換10元」的方式包紅包給太太「安太座」，PO文一出3小時就破1.5萬，一直到午夜12點最後結算是36萬2660元，他還秀出私房錢的存褶，要用轉帳的方式「安太座」，而在下午陳醫師看到直線上升的按讚數時，還說太太看到數字很開心，他PO出賣書、演講文，希望能多掙點安太座的費用。

最後包完紅包，陳志金PO出結算文，文中提到「按讚換安太座紅包活動已結束了！共有36,266個讚，折合台幣36萬2660元，感謝大家手下留情，給我留一點零用錢^_^這個太驚人了啦！我下次不敢了」，最後問到他點名接棒的麻醫邱醫師，還好嗎？

接棒的邱豑慶醫師按讚數相當驚人，超過4.5萬，最後直接跟太太預支了50萬元「安太座」，並提到接下來太太會捐5萬到家扶、捐5萬元物資給育幼院。另一名被點名的蘇怡寧醫師是總讚數乘於5元，最後「安太座」金額為10萬7600元

，蘇醫師承諾過完年會馬上匯款。





▲蘇怡寧醫師包了10萬。（圖／翻攝自Facebook／蘇怡寧醫師愛碎念）

網友看到陳志金的安太座結算文，有人留言「不怕不怕，阿金醫師還有剩，太座安的好！整年沒煩惱」、「您居然36萬，蘇醫師也才10萬多，好可怕，您的人氣居然大過蘇醫師，還是大家都報復性按讚」、「玩真大......明年要脫褲子了」和「阿金醫師，安太座比安太歲，成本高好多唷（但保佑一整年順風順水）」等，認為安太座是對的。

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