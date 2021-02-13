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瑪莎拉蒂違停「夾紅包」求情！123字紙條曝苦衷　警秒送3張罰單

記者柯沛辰／台北報導

花蓮一名男子近日返鄉過年，把瑪莎拉蒂違停在黃網線上，竟異想天開留了一張紙條和一個紅包，請求警察高抬貴手、不要開罰單。不過，警察秉公辦理，不但沒拿紅包，還回送大禮，當場開了3張紅單。

紙條上寫道，「尊敬的警察大人，我是異鄉游子，近期返鄉過年，預祝新年快樂，你們辛苦了，不過這附近真的沒有車位，我已經把車停離我家隔一條街，以不阻擋住戶出入及危害交通安全為前提，我也把電話號碼放在玻璃裡，如果需要移車，我五分鐘就可以移走，請您寬宏大量，高抬貴手，手下留情！」

▲▼瑪莎拉蒂違停「夾紅包」求情！123字紙條曝苦衷　警秒送3張罰單。（圖／東森新聞）

▲▼警方獲報到場處理，卻在擋風玻璃上發現紙條+紅包。（圖／東森新聞）

▲▼瑪莎拉蒂違停「夾紅包」求情！123字紙條曝苦衷　警秒送3張罰單。（圖／東森新聞）

不過，馬莎拉蒂擋在大樓停車場出口前，附近民眾很困擾，最後仍向警方檢舉違停。警察到場後依規定開單，沒有收下擋風玻璃上的紅包，但車主似乎沒有發現，所以連停2天被開出3張罰單。

花蓮警分局中華派所副所長歐炳宏說，民眾檢舉中順街，有車輛違停擋住出入口，警方到達現場，發現一輛自小客違停在黃網線上，立即開單舉發，從昨天開始還尚未離開，總共開出3張罰單。

許多網友看完紛紛笑說，「賄絡是不好的喔」、「是要挖坑給警察跳嗎」、「是不是包太少」、「下限秀得飛起」、「給認真開單的員警拍拍手」、「警察身上都有密錄器，傻了才會收賄」掀起熱議。

▼右方社區停車場大門清楚寫著「車庫前請勿停車」。（圖／東森新聞）

▲▼瑪莎拉蒂違停「夾紅包」求情！123字紙條曝苦衷　警秒送3張罰單。（圖／東森新聞）

▼違停的白色瑪莎拉蒂。（圖／東森新聞）

▲▼瑪莎拉蒂違停「夾紅包」求情！123字紙條曝苦衷　警秒送3張罰單。（圖／東森新聞）

 

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