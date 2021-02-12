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賴清德慰勉海巡　提醒第一線留意「立百病毒」防治工作

▲賴清德大年初一慰勉「興達港海巡基地」執勤人員 。（圖／總統府提供）

▲賴清德大年初一南下慰勉「興達港海巡基地」執勤人員 。（圖／總統府提供）

記者蘇晏男／台北報導

今天農曆大年初一，副總統賴清德前往高雄慰勉「興達港海巡基地」執勤人員，不僅感謝海巡弟兄堅守崗位，站在海防第一線守護國土，也表示「國艦國造」完成之後，定能強化海巡力量，讓台灣能夠更安全，讓國人都能更平安。另外，賴清德也表示希望海巡人員特別留意「立百病毒」的防治工作。

今年受到疫情影響，正副總統皆無參香行程。賴清德12日在高雄市長陳其邁、海洋委員會主委李仲威等人陪行下，前往高雄慰勉「興達港海巡基地」執勤人員，感謝他們守衛國境的辛勞與付出，並致贈加菜金、福袋及能量飲。

賴清德致詞時表示，巡弟兄站在海防第一線，讓國家更安全、讓全國人民都可以平安過年，因此他特別代表蔡英文來向大家表示感謝，同時也向大家拜年，祝大家新年快樂，身體健康，工作順利、家庭美滿幸福。

他指出，海巡署同時肩負國安及治安的重責大任，重要性不言可喻，不僅要守護藍色的國土、施行人道救援，同時肩負起打擊走私、毒品犯罪，也要協助相關單位進行防疫的工作，重要性非常大。

由於海巡過去都在打擊「非洲豬瘟」疫情的第一線，賴清德今天也提醒要留意最新的病毐「立百病毐」。他表示，蔡英文9日召開國安高層會議時特別向國人說明，目前在中國大陸、南亞地帶，特別是印度、孟加拉等，已經出現立百病毒，立百病毒也是從蝙蝠傳染到動物，包括豬、牛、羊等，再傳染到人類，並且會人傳人。

▼副總統賴清德提醒海巡注意新病毒「立百病毐」，防治工作與非洲豬瘟大同小異 。（圖／總統府提供）

▲▼副總統賴清德大年初一慰勉「興達港海巡基地」執勤人員 。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

他強調，總統已指示相關單位將立百病毐納入防疫工作中，希望大家能夠特別留意該種病毒的防治工作，「這與非洲豬瘟的防治工作大同小異」，對於任何不明來源的豬隻或豬肉製品，一定要嚴格查緝，務必要將病毒阻絕於境外，讓台灣這塊國土都能夠安全，讓國人都能夠平安。

談及「國艦國造」政策，賴清德表示，蔡英文上任後，積極推動10年的「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計打造100艘，從巡防艇到百噸級及千噸級的巡防艦，還有4千噸級的救難艦，顯示蔡英文用行動支持海巡弟兄，希望讓海巡弟兄有更好的船艦可以使用，讓大家的力量更可以發揮。

賴清德也相信未來「國艦國造」完成之後，除了讓海巡弟兄更有力量之外，「國艦國造」也可以帶動產業的發展，「我們大家一起努力」。

▼副總統賴清德大年初一在高雄市長陳其邁的陪同下，慰勉「興達港海巡基地」執勤人員 。（圖／總統府提供）
▲▼副總統賴清德大年初一慰勉「興達港海巡基地」執勤人員 。（圖／總統府提供）

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