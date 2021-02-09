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初一要搶！7大通路「新春福袋」一次看　保時捷、特斯拉共10台車等抽

▲▼全聯新春福袋首次祭出「雙頭獎」，消費者有機會抽中市值333萬元的「特斯拉Tesla Model X」、市值354萬元的「保時捷 Porsche Cayenne」。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯新春福袋首次祭「雙頭獎」。（圖／記者林育綾攝）

記者蕭筠／台北報導

新年就是要買福袋試手氣，今年各大通路的「新春福袋」頭獎可是超有誠意，像是全聯首度祭出「雙頭獎」，送出價值超過300萬元的保時捷、特斯拉共2台，而全家有3台賓士車、7-11有2台三菱汽車及瑪莎拉蒂跑車、萊爾富則是BMW及馬自達車款，7家業者當中就有5家送出10台車，簡直毫不手軟。

▲▼全聯新春福袋首次祭出「雙頭獎」，消費者有機會抽中市值333萬元的「特斯拉Tesla Model X」、市值354萬元的「保時捷 Porsche Cayenne」。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯福還有22部價值超過7萬的「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車。（圖／記者林育綾攝）

●全聯
全聯今年新春福袋大獎再創往年紀錄，首度祭出「雙頭獎」，大手筆送出354萬元「Porsche Cayenne」及358萬元的「Tesla Model X」2台夢幻車款，另外還有22部價值超過7萬的「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車，以及餐券、遊樂園門票、抵用券等豐富獎品，全部獎項一共有222個。

而今年同樣有2款價格不同的牛年福袋，分別是售價200元的「福利熊生肖福袋」共10萬個，以及1200元的「萬國通路福箱」共2萬個，通通有機會抽到名車，其中，生肖福袋享1次抽獎機會，通路福袋則有6次，一共有22萬個中獎號碼，總計12萬個福袋於大年初一（2月12日）上午9點在全台門市開賣，同日下午1點準時開獎。

●家樂福
家樂福今年「新春福袋」應景又實用，特意打造城購物袋造型，讓民眾買完福袋也能當作購物袋使用，內容物有價值超過500元的多項商品以及1張刮刮卡，頭獎送出市價3萬元的Macbook Air13.3-256G1台，貳獎有Dyson HD03 supersonie吹風機1台、特獎部分送Apple iPad Air 64G、Nintendo Lite各10名，以及多樣好禮包含承億文旅住宿500折價劵2張一組共40組、義大娛樂世界樂園門票899全票2張一組共50組、家樂福量販商品提貨劵300元共50名，打開就能立刻刮一波知道自己中獎沒。

家樂福福袋每袋售價199元，於明（12）日上午10點於門市準時開賣，量販店每店限量100個、超市店限量20個，每人限購1個。

●美廉社
美廉社今年找來誠品酒窖打造「高檔酒福袋」，精選來自紐西蘭、義大利、法國隆河等13支葡萄酒搭配明星夯品「西班牙聖瓦勒羅酒莊卡麗農那DO格納希」，價值超過千元，全台限量4000組，每組1000元，除夕（2月11日）日至大年初五（2月16日）於門市限定販售。

▲過年抽獎試手氣，為新的一年搏好運氣，全家便利商店推出限量85萬個的「金牛福袋」搶市。（圖／全家提供）

▲全家今年推10種福袋搶攻市場。（圖／業者提供）

●7-11
7-11今年一共推出299元、399元、999元共5款的「限量2021金牛年開運金喜福袋」，其中，「299元福袋」頭獎為市價63.9萬元的「Harley-Davidson Sportster lron 883」重機1台；「399元福袋」頭獎則是市價71.9萬元的「MITSUBISHI MOTORS GRAND LANCER B&W」限定版1台；而「999元福袋」最大頭獎抽「MITSUBISHI MOTORS OUTLANDER S-AWC旗艦型」1台，市價達107.9萬元。

大獎將在3月25日公開抽出、月底公告，福袋購買者可憑袋內大獎抽獎券右下角之序號進行對獎，且上述福袋皆可再抽價值358萬的瑪莎拉蒂跑車，但目前7-11福袋已經幾乎完售。

●全家
全家一連推出2波福袋共10種選擇，更挑戰推超商「最貴福袋」，售價從199元至至6888元不等，而頭獎今年則祭出市價超過250萬賓士GLC 200 Coupé1台，貳獎還有價值超過150萬賓士A180共2台，消費者需在2月24日晚間23時59分前上網登錄抽獎序號，3月9日公布中獎名單。

●萊爾富
萊爾富今年推出限量21萬包的「開運福袋」及34萬張「發財卡」要讓民眾試手氣，皆只要168元，裡頭通通含有1張刮刮卡且享有三重中獎機會，其中，「即刮即中」頭獎祭出價值75萬元的Mazda 2汽車1台，再加碼用「序號抽獎」抽價值179萬的BMW 218i M Sport名車1台，消費者需於3月9日晚間23時59分前登錄序號，3月19日公布中獎名單。

●OK mart
OK mart今年推「好運犇發福袋」強打「袋袋有獎」，每袋只要100元，首波限量10萬包2周賣光，搶在農曆年前在追加2萬個，最大獎祭出市價15萬元的亞帝芬奇「星之軌跡0.5克拉方形鑽項鍊」，其次有蝦皮1萬元購物金、THOMSON第三代掃地機器人、Apple AirPods Pro 、Nintendo Switch Lite、OKmart禮券3000元等共百項好禮等刮。

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