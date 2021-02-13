喜牛迎春！穿梭風格新穎的吉慶年畫間

年節假期與親友相聚，不僅能在家中慶團圓，更能趁過年走春，感受難得的同遊之樂。然而在後防疫時期，人心仍舊浮動，除了到廟宇參拜，不如趁機會到國立台灣美術館觀賞「喜牛迎春──牛年年畫特展」，讓屬於年節的藝術與你我同在，以吉祥圖騰安穩你我心靈，與家人共祈一個美好牛年。

▲李迪權，〈牛〉。

年節將近，商店裡開始販賣春聯、紅包，整個城市的色彩日益熱鬧。然而這並非現在才有的情景，在《過一個歡樂的宋朝新年》裡即提到，如果你我穿梭回宋朝這個與我們同樣是住商混和的年代，新年時走在街道上，你看見到的民宅門口會是這樣的：

一座門樓，兩扇大門，門上各貼一幅年畫，門框各貼一幅春聯，門框外側的牆垛上各掛一個桃板，桃板與春聯的下方地上則各插一枚桃符。

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這樣的陣仗，怎麼看都比現在的春節用品組合包繁複許多。春聯的前身「桃板」與插地的木刻桃符都不再使用，而雕版印刷成熟普及後，年畫、春聯這樣的印刷品卻是一路廣傳，以喜慶文字與圖像為媒介，將傳統習俗傳襲下去。有趣的是，從《俄羅斯典藏晚清木版年畫》一書能發現，由於年畫主題從驅鬼避邪的武將門神與鍾馗，到隱寓吉祥喜慶圖像的主題，都擁有豐富的民俗藝術風格，使之也成為外國人到中國的紀念品選項。

▲劉洋哲，〈昇．空〉。

七八百年過去，隨著潮流發展及時代社會環境的改變，在現代社會習俗走向簡便化的過程中，張貼年畫已不再是理所當然的年節場景。為喚起人們重視年俗節慶活動，保留傳統文化資產的延續，「中華民國版印年畫徵選活動」迄今已邁入第36屆，今年得獎作品，更在國美館「喜牛迎春──牛年年畫特展」熱鬧呈現，要想感受新年氣息，年節走春，這個展可謂是最佳選擇。

在展覽當中，可以顯見當代版印年畫的意象與表現，已從應景裝飾的需求邁向各式版畫技巧運用，表現兼具傳統文化與當代創意的創作。瘋設計邀請本次年畫徵選活動評審召集人黃世團，從今年得獎作品中，來為我們介紹當今年畫的特色...

圖文提供／國立臺灣美術館

（完整文章請看瘋設計）

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