阿北變歐巴！柯文哲不穿高腰褲　驚見「這個長度」跟馬英九一樣⋯

記者袁茵／台北報導

說起台北市長柯文哲給人的形象，許多網友第一個想到的就是「穿高腰褲的阿北」，不過今年柯文哲要「甩掉習慣」，由台北市發言人陳智菡將柯文哲的高腰褲拿去大改造，改為一般長度；有趣的是，174公分的柯文哲原本褲長和178公分的前總統馬英九相同，讓柯文哲也相當驚訝。

柯文哲日前錄製「新年不再高腰褲」影片，影片中提及，他過去不斷被外界評為「高腰褲阿北」，連柯文哲妻子陳佩琪表示，柯文哲穿的衣服大概都一樣，「很老派啦！」但是柯文哲自己也改變不了，所以若讓他過年穿一個不一樣的風格「也很好」，「因為新的一年的開始嘛！」

▲柯文哲「新年不穿高腰褲」。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專，以下皆同）

而柯文哲與陳智菡也來到市府西服部找服務近20年的裁縫師林坤生，要讓柯文哲的高腰西裝褲進行大改造。有趣的是，當柯文哲得知自己的臀圍比腰圍大時，驚訝地「蛤！」了一聲，還笑稱「會不會腰圍量錯？」不過林坤生僅專注幫柯文哲量腰圍，並只說「現在沒有人穿到這麼高腰了啦！」讓柯文哲回應「我不曉得⋯」

隨後，陳智菡找來了一位與柯文哲身高相似的市府人員，只見該名市府人員西裝褲頭位在一般腰線，然而柯文哲穿得太高腰，使自己整體變成「3：7身」。此時柯文哲突然蹦出一句「還是我腿本來就比較長？」然而其實陳佩琪早在改造褲子前就說道，「高腰顯得腿長，我覺得是假象，因為他（柯文哲）的比例我覺得一般般。」

林坤生提及，原本柯文哲的褲長跟前總統馬英九一樣長，讓一旁的陳智菡相當驚訝，因為馬英九身高達178公分，而柯文哲為172公分，但兩者褲子長褲卻相同，讓柯文哲笑說「馬市長比我高多了欸⋯」

最後，柯文哲穿著改好的西裝褲走在市府11樓走廊上，並唸出「新的一年，祝福大家不穿高腰褲，甩掉壞習慣，新年快樂！」下一秒又吐槽「這什麼爛台詞！」便默默走離鏡頭。