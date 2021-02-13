年假防疫在家追劇超爽！浪漫、恐怖風格任選　Netflix影集2020年人氣第一排行榜（上）

▲今年年假期間為了防疫，減少出門遊玩的次數，怕新年過得太無聊，不妨和家人窩在家一起追劇。（圖／取自免費圖庫pexels.com）

記者張芳瑜／綜合報導

往年年假都帶長輩、孩子出門玩，但今年由於疫情持續嚴峻，還是待在家裡最安全，可是電視轉來轉去都是賀年節目，已經看得好膩，孩子吵著無聊令人心煩。這時不妨打開串流影音平台Netflix！Netflix統計出去年2020年在台灣觀看人氣最高各類型節目，有兒童電影、動作片、動畫影集、韓劇羅曼史等共12種不同風格，這麼多人氣劇集，年假想看可能都看不完，放假時光就用追劇塞好塞滿，保證讓人沒時間喊無聊，而且在家看比進戲院更自在放鬆，還不必擔心群聚風險，還等什麼，現在就開始看起來吧。

動作類／《驚天營救》

故事講述印度大毒梟老奧維的兒子小奧維，遭與父親敵對的孟買大毒梟綁架，並要求鉅額贖金，而黑市傭兵泰勒（克里斯漢沃斯飾）因此受僱營救。在解救人質任務過程中，數度遭遇驚險危急場面，和小奧維的相處也讓泰勒不禁將對病逝兒子的感情投射到小奧維身上，誓死拚救。電影節奏明快，有槍戰火拚也有近身肉搏戲，男主角「雷神」克里斯漢沃斯的帥氣精壯身材和硬漢身手相當有看點，而且導演還留下了開放式結局做為懸念，想知道最後人質成功解救了沒？看了電影就知道。

▲《驚天營救》劇照。（圖／Netflix提供）

兒童親子類／《海綿寶寶：奔跑吧》

不只小孩喜歡，就連大人也超愛的海綿寶寶系列電影中的第三部《海綿寶寶：奔跑吧》，劇情描述海綿寶寶為了拯救突然被人綁架的心愛寵物小蝸，決定與派大星一同前往失落的大西洋城展開搜索，救回小蝸！營救行動處處充滿未知挑戰，但友情就是力量，讓海綿寶寶和他的朋友們一路勇往直前，衝啊！電影中少不了海綿寶寶白目又搞笑的橋段，神來一筆的創意情節總是讓人忍不住笑出來，電影中還可以看到海綿寶寶和小蝸的幼幼版，超級Q萌，更有史努比狗狗和基努李維驚喜客串，過年想開懷大笑舒壓，看這部絕對不會錯。

動畫類／《鬼滅之刃》

說到2020年的爆紅關鍵字，其中一個絕對有「鬼滅之刃」！這部動畫影集不論在大人小孩之間都刮起超強炫風，由日本漫畫家吾峠呼世晴創作的奇幻漫畫作品製成動畫，故事講述主角炭治郎生存在人鬼共生的世界，原先平靜的生活卻因為鬼而一夕之間家破人亡，為了找到讓變成鬼的妹妹禰豆子恢復成人類的方法，炭治郎決心成為「鬼殺隊」一員，展開了一連串驚心動魄的冒險。《鬼滅之刃》的王道精神能燃起許多人心中的熱血，故事世界觀完整龐大，正反派角色各有鋪墊，人物形象鮮明，炭治郎練功打怪的過程緊張刺激，都是讓《鬼滅之刃》超夯的原因。劇場版在台上映後更創下票房奇蹟，成為台灣影史動畫電影票房冠軍以及2020年台灣影史年度票房冠軍。還不知道的人沒關係，過年就是最佳入坑時機。

▲鬼滅之刃劇場版《無限列車篇》場景圖。（圖／Muse木棉花-TW提供）

實境節目／《慾罷不能》

喜歡窺伺他人的隱私可能是人的天性，這也讓真人秀節目往往大受歡迎。能在Netflix上眾多實境節目中拿下2020年冠軍的是，題材新穎、話題十足的《慾罷不能》。節目邀請10位來自美國、英國、加拿大和澳洲等不同國家的俊男美女同居，而這些男女個個都是喜歡性愛的約炮高手，節目遊戲正好是要求這些玩咖們遵守禁慾原則，不能做愛做的事、也不能自己DIY，就連親吻也不行，只要全員成功就能平分10萬美元獎金。光是看這些肉慾男女們的飢渴難耐和春心盪漾模樣，就超級精彩。想要一個火辣辣的新年？《慾罷不能》追起來。

▲《慾罷不能》劇照。（圖／Netflix提供）

喜劇／《艾蜜莉在巴黎》

劇情描述20多歲、來自美國芝加哥的甜姐兒艾蜜莉，熱情活發又事業心旺盛的她，不論是工作還是愛情都積極爭取。在一次機緣之下，她得到遠赴法國巴黎的工作機會，興奮上任的她卻在看似浪漫令人憧憬的巴黎碰得滿頭灰；而艾蜜莉如何在異鄉花都重新審視自己的生活和心情，建立起關於事業和友情以及愛情的人生關係，女性向的成長故事讓現代職場女性看得心有戚戚焉。女主角由新生代女星、有著「現代奧黛麗赫本」封號的莉莉柯林斯飾演，精緻美麗的臉蛋和苗條身材，讓每套戲服在她身上都超級升火，劇中其他女配角的衣品和妝容也都各有風格，非常吸睛。新的一年在職場上想展現自己不同的樣子，看劇學穿搭選《艾蜜莉在巴黎》。

▲《艾蜜莉在巴黎》劇照。（圖／Netflix提供）

浪漫／《雖然是精神病但沒關係》

韓流文化在台灣已是大勢，韓劇是不少人放學、下班後的精神糧食。去年2020年熱播的《雖然是精神病但沒關係》也創下高收視和好口碑，由男神金秀賢出演男主角文鋼太，角色是一名精神病院的男看護，為了照顧自閉症哥哥文尚泰，從小就學會不表露情緒，長久以來不停壓抑自我，承受著連自己都沒發覺的巨大壓力。而這一切在文鋼太遇上有反社會人格的童話作家高文英後開始變化，3個背負著傷痕生活的人，在解開纏繞彼此之間的命案過程中，慢慢互相治癒傷痛。不少觀眾以為又是一般的浪漫偶像劇，但沒想到看了才發現是療癒系。尤其飾演哥哥的演員吳正世，將自閉症者的特徵演繹相當傳神又不失可愛，非常討喜。女主角由氣質清新、身材超好的女星徐睿知飾演，戲中為了配合人物性格，每次出場從頭到腳造型都超華麗浮誇，讓人目不轉睛。

▲《雖然是精神病但沒關係》劇照。（圖／Netflix提供）